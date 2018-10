Tra Neymar e Bruna è finita per colpa della politica in Brasile?

Brasile-Argentina : Neymar-Coutinho vs Dybala-Icardi - per enTrambe sono 'lavori in corso' : Ci sono partite che non possono essere considerate amichevoli, anche se hanno questo 'titolo'. Brasile-Argentina è una di queste, il Superclásico per eccellenza, la sfida tra due nazionali che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio che hanno visto protagonisti un numero inverosimile di fuoriclasse. Brasile-Argentina in passato è stata una sorta di 'guerra', non solo calcistica: la rivalita' è feroce e nella lunga storia di ...

Il Psg Travolge la Stella Rossa 6-1. Tripletta di Neymar : Il Paris Saint Germain ha battuto la Stella Rossa Belgrado 6-1, 4-0, a Parigi in una partita della seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Una gara senza storia nel segno di Neymar, autore ...

Champions League 2018/ Le wags della coppa : Bruna Marquezine fa a gara di look sTravaganti col suo Neymar : Champions League 2018, le wags da Pallone d’Oro: Georgina Rodriguez vs Antonella Roccuzzo. Tante splendide fanciulle "in campo" per la coppa europea(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:38:00 GMT)

Bruna Marquezine sTravolge il suo look - i ‘nuovi’ capelli della fidanzata fanno sussultare Neymar [VIDEO] : Neymar in una videochiamata vede per la prima volta il nuovo look della fidanzata, i capelli biondi di Bruna Marquezine stupiscono il fenomeno brasiliano Bruna Marquezine dal lavoro videochiama Neymar. La modella brasiliana, fidanzata del fenomeno del Psg, ha cambiato totalmente il suo look. Da mora, la bellissima Bruna si è tinta i capelli di biondo (forse per esigenze di lavoro) ed ha stupito il compagno. L’attaccante vedendo per ...

Neymar si Trasferisce al PSG - il Barcellona versa 6 - 6 milioni di euro a un impiegato del club : Il trasferimento di Neymar Jr. dal Barcellona al Paris Saint Germain continua a far discutere. L'operazione, avvenuta nell'estate del 2017 e passata alla storia per essere la più costosa di sempre, a ...

Coutinho-Neymar Trascinatori del Brasile : Neymar e Coutinho trascinano il Brasile nel netto successo, 5-0, su El Salvador. La Selecao di Tite fa festa nell'amichevole disputata a Landover, Stati Uniti,, contro un avversario modesto, ma non ...

Ligue 1 - la favola di "Baba Neymar" : quattro mesi fa giocava per sTrada in Guinea - ora sfida O Ney : Jules Keita, attaccante ventenne del Digione. Afp E dire che fino a quattro mesi fa giocava per strada a Konakry, in Guinea, con la gente che lo soprannominava 'Baba Neymar'. E ora Neymar, quello vero,...

Meglio Neymar o CR7? Tra due operai finisce a mazzate - FOTO : finisce in rissa tra due operati che discutevano circa chi fosse il miglior calciatore al mondo tra Neymar e Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo o Neymar? Finisce in rissa Tra due operai a Trento : Maradona o Pelé , Rivera o Mazzola, Messi o Cristiano Ronaldo? Quante volte nel calcio si sono sentiti questi continui paragoni tra i vari fenomeni del pallone. Molte volte, però, i tifosi più caldi e ...

Calciomercato - Neymar o Mbappè : la sTrategia del Real Madrid per arrivare a una stella del Psg : In Spagna c'è grande fermento per le ultime battute del Calciomercato. La finestra estiva terminerà il 31 agosto a mezzanotte e i grandi quotidiani pensano che il Real Madrid, orfano di Cristiano ...