Titoli di Stato | la grande fuga degli investitori stranieri | ceduto il 10% dei Btp e Bot

Bankitalia : fuga investitori esteri - venduti Titoli Stato 8 - 7 mld : Roma, 19 ott., askanews, - Vendite massicce di titoli di Stato italiani da parte degli investitori stranieri. Secondo il bollettino economico della Banca d'Italia, 'gli acquisti di titoli pubblici ...

Titoli Stato : spread sfonda quota 340 punti e poi ripiega : Lo spread tra i Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi è brevemente schizzato sopra quota 340 e poi ha ripiegato. Il differenziale è volato in mattinata a un top dall'aprile 2013 di 341 punti e ...

Titoli Stato : Spread torna sotto quota 330 dopo i primi scambi : Nei primissimi scambi arriva a toccare 332, al massimo degli ultimi 5 anni, poi si abbassa a 328 - Ancora alto lo Spread stamattina dopo che ieri era arrivato a quota 327 punti, oggi tocca i 328, e ...

Titoli Stato : spread subito sopra i 330 - poi si abbassa : Nei primissimi scambi arriva a 332 punti base, al massimo degli ultimi 5 anni, poi si abbassa - Ancora alto lo spread stamattina dopo che ieri era arrivato a quota 327 punti, oggi tocca i 328, e poi ...

Covip - 14 - 1 mld Casse in Titoli di Stato : ROMA, 18 OTT - I titoli di debito delle Casse previdenziali dei professionisti, nel 2017, "ammontano a 19,1 miliardi di euro, pari al 22,4% delle attività, in diminuzione di 2 punti percentuali ...

ANALISI - Italia - campanello allarme Titoli Stato potrebbe suonare prima di quanto pensi governo : L'Italia potrebbe trovarsi a dover agire per contenere un'impennata dei costi di finanziamento prima di quanto suggeriscano i commenti degli esponenti di governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria questo mese ha promesso di fare tutto ciò che sarà necessario in caso il divario di rendimento tra Btp e Bund decennali si allargasse a 400 o 500 punti base. E con un rischio ...

Titoli di Stato : spread in salita a 311 punti : Lo spread tra Btp e Bund, nelle prime contrattazioni, si attesta a 311 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 309. Il tasso del rendimento del decennale è al 3,583%, dopo una chiusura al 3,565%. Intanto ...

Titoli di Stato : lo spread apre in calo a 292 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 293 punti, contro i 297 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,409%.

Tria : "Nessun problema per ora per aste e Titoli di Stato" : "Per ora non c'è nessun problema. Le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto al passato ma gli investitori non si stanno tirando indietro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato su eventuali problemi di finanziamento per il Tesoro il prossimo anno quando terminerà il programma di QE della BCE.

Un po’ di chiarezza sui Titoli di stato italiani e la BCE : Cosa significa che "la BCE è rimasta l'unica a comprare titoli italiani" e perché la fine del famoso Quantitative Easing deve preoccuparci, ma solo fino a un certo punto The post Un po’ di chiarezza sui titoli di stato italiani e la BCE appeared first on Il Post.

Titoli di Stato - il Tesoro vende a caro prezzo i BTP : Tassi in forte rialzo dell'ultima asta di Titoli a medio e lungo periodo . Il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi di euro - importo massimo - di BTP triennali di nuova emissione con un rendimento che ...

Titoli Stato : spread Btp/Bund risale sopra 300 punti : Nelle prime contrattazioni lo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,...

Titoli di Stato : collocati 6 mld Bot annuali - tasso vola al 0 - 949% : Sono stati tutti assegnati i 6 miliardi di Bot annuali all'asta di oggi. I tassi di rendimento sono più che raddoppiati, essendo saliti al 0,949% dallo 0,436% dell'asta di settembre. L'importo ...

L'idea di Salvini per fermare lo spread : "Meno tasse a chi investe in Titoli di Stato" : Il governo gialloverde adesso sta valutando la possibilità di detassare i contribuenti che investono in titoli di Stato italiani. La conferma viene da Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai 3. "Non farsi prendere dal panico che non esiste - spiega il vide premier leghista - lo spread è qualcuno che in multinazionali e istituti finanziari importanti decide con un click compro o vendo. Ci sono pochi, grandi personaggi che sperano che l'Italia ...