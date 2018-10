Tina Turner | «La mia love story con la vita»

Tale e Quale Show 2018 - sesta puntata/ Classifica e diretta : Roberta Bonanno grandiosa in Tina Turner : Tale e Quale Show 2018, Classifica e vincitore sesta puntata: diretta 19 ottobre con Milly Carlucci quarto giudice. Le assegnazioni ai concorrenti di questa sera.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Tina Turner : "Il mio inferno con Ike : le botte - le umiliazioni. Il sesso? Una specie di stupro. Tentai il suicidio" : "Vuoi sposarmi?". Nulla di più, nessun gesto romantico. Una domanda diretta e concisa. Così iniziò il matrimonio di Ike e Tina Turner. La proposta del cantante trovò una risposta positiva e da lì inizio l'inferno di Tina. Lei stessa approfondisce i dettagli nel suo libro My Love Story. Alcuni estratti sono stati pubblicati dal DailyMail: "Non volevo sposarlo, ma non avevo molta scelta. Decise che il nostro ...

Tina Turner - gli abusi di Ike Turner e l’amore di Erwin Bach : ‘Mi ha donato un rene’ : “La prima notte di nozze mi costrinse a vedere un sex show”. Tina Turner parla dell’ex marito Ike Turner in un’intervista a You Magazine a pochi giorni dall’uscita del suo libro Tina Turner: My Love Story. La star del R&B, 78 anni, racconta che poco dopo aver pronunciato il fatidico ‘sì’ nel 1962 a Tijuana in Messico, Ike, produttore, musicista e fondatore del gruppo ‘Ike & Tina ...

Tina Turner confessa : 'provai a suicidarmi per colpa di Ike' : Leggenda del rock arrivata ad un passo dagli 80 anni, Tina Turner è tornata a parlare della sua vita privata dalle pagine della sua nuova autobiografia.Un passato difficile, quello vissuto da Tina, a causa del suo primo matrimonio con Ike Turner, suo sposo dal 1962 al 1978 che la picchiava continuamente. Tanto da portarla ad ipotizzare il suicidio.prosegui la letturaTina Turner confessa: 'provai a suicidarmi per colpa di Ike' pubblicato ...

Tina Turner si confessa : temevo di morire - mio marito mi ha donato un rene : È una Tina Turner a tutto tondo quella che si racconta in 'My Love Story: A Memoir', libro in uscita il 15 ottobre, anticipato in un lungo articolo sul Daily Mail in cui la cantante si mette a nudo. ...

La confessione choc di Tina Turner "Stavo morendo - mi ha salvato…" : "Stavo morendo, poi mio marito Erwin mi ha donato un rene e mi ha salvato la vita". La confessione choc è di Tina Turner, che si è raccontata a cuore aperto nel libro "My Love Story".Pagine pregne di intimità, nelle quali la cantate americana racconta per esempio di quando pensò di togliersi la vita per le violenze dell"ex marito Ike Turner: "Ho pensato di suicidarmi, perché mi sembrava l"unico modo per sfuggire alla sua violenza". E così una ...