This Is Maneskin film al cinema solo il 24 ottobre | trama e trailer

Negli UCI Cinemas arriva la diretta di This Is Måneskin : arriva nelle multisala del circuito la diretta dei Måneskin per l’uscita dell’album Il ballo della vita Proiezioni all’UCI Porta di Roma, all’UCI Parco Leonardo e all’UCI RomaEst Il 24 ottobre alle 20:30 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arrivala diretta di This Is Måneskin, la performance live della giovanissima band lanciata da X-Factor, accompagnata dal docu-film distribuito da Vision Distribution. This is Måneskin segue i componenti ...

Il docu-film This is Maneskin al cinema ad ottobre prima de Il ballo della vita con performance in diretta : info e trailer : Il docu-film This is Maneskin arriva al cinema ad ottobre per un giorno solo. Si tratta di un documentario sulla band di X Factor, seconda classificata nella scorsa edizione del talent show di Sky Uno, attualmente a lavoro sul nuovo disco di inediti, il primo della sua carriera. Il gruppo - guidato da Damiano - non ha trionfato per un soffio nel talent show dello scorso anno ma ha rilasciato l'ep Chosen, certificato disco di platino. Live ...