Tbc all' ospedale San Paolo | ' Tutto il personale subito controllato | nessun rischio per i

Grillo : "Nessun allarme Tbc da migranti" : 21.00 "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti". Lo ha detto la ministra della Salute Grillo, che ha annunciato l'arrivo di un decreto "sblocca-concorsi" per i medici, per far fronte alla carenza di medici specialisti e ovviare al problema dei bandi che vanno deserti da medicina generale a pediatria. La ministra ha aggiunto che si sta lavorando alla riduzione dei ticket per la farmaceutica e la ...

Migranti - la ministra della Salute Grillo sconfessa Salvini : “Nessun allarme Tbc dovuto ai migranti” : “Non c’è nessun allarme tubercolosi dovuto ai Migranti”. Così la ministra della Salute Giulia Grillo risponde al post su Facebook del suo collega di governo Matteo Salvini che, due giorni fa, commentando la notizia di un immigrato affetto da Tbc fuggito da una struttura d’accoglienza in Veneto, aveva scritto: “Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi ...

Tubercolosi in Italia : Giulia Grillo smentisce Salvini su allarme Tbc causata da immigrati : Non esiste nessun allarme Tubercolosi in Italia. Le parole che sembrano porre fine ad una questione sollevata a livello nazionale da Matteo Salvini arrivano direttamente da una sua collega di Governo: il Ministro della Sanità Giulia Grillo. Nei giorni scorsi il numero uno del Viminale, attraverso la sua pagina Facebook, aveva dato risalto al fatto che un immigrato ospite di un centro profughi in Veneto aveva fatto perdere le tracce di sé, con il ...

Giulia Grillo smentisce Salvini : "Nessun allarme Tbc in relazione alla presenza di migranti" : "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l'Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, in riferimento all'allarme su un rischio di aumento di casi di Tbc lanciato nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini su Facebook, dopo la fuga da un centro di un migrante malato."Purtroppo la ...

Grillo smentisce Salvini : "Nessun allarme Tbc in Italia" : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, smentisce le dichiarazioni di Matteo Salvini, in relazione all'allarme tubercolosi, lanciato dal vicepremier lo scorso 12 settembre.Salvini scriveva, su Facebook, che "purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli". La reazione era dovuta alla notizia della fuga di un migrante affetto dalla ...

