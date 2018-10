Tale e quale show | Carlo Conti vince gli ascolti del 19 ottobre | flop di Solo 2 su Canale

Ascolti tv 19 ottobre : Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 : Ascolti tv ieri: ennesimo trionfo per Tale e quale show Sono stati tanti i programmi a sfidarsi nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre. Ma la sfida principale è avvenuta tra le due reti ammiraglie. Tale e quale show su Rai 1 e Solo 2 su Canale 5 si sono battuti per la terza volta […] L'articolo Ascolti tv 19 ottobre: Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Tale e quale show - Milly Carlucci clamorosa in diretta : 'Porterò la De Filippi in Rai' : Milly Carlucci e Maria De Filippi si contendono da sempre la sfida del sabato sera ma la loro faida non sembrerebbe toccare la sfera personale, a differenza di come pensavano molti visto le passate ...

«Tale e Quale Show 2018» : l’exploit di Luxuria-Cattaneo : Fabio Concato - Raimondo TodaroFabio Rovazzi - Massimo Di CataldoAnnie Lennox - Alessandra DrusianCaterina Caselli - Andrea AgrestiTina Turner - Roberta BonannoMiguel Bosè - Mario ErmitoIvan Cattaneo - Vladimir LuxuriaCindy Lauper - Matilde BrandiBianca Atzei - Guendalina TavassiRita Pavone - Antonella EliaEdoardo Bennato - Antonio MezzancellaBono Vox - Giovanni VerniaLa sesta puntata di Tale e Quale Show passerà alla storia per due motivi: il ...

Tale e Quale - vince Vladimir Luxuria ma Guendalina Tavassi sorprende : classifica completa e prossime esibizioni : Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2018? Vladimir Luxuria con l’imitazione di Ivan Cattaneo Ancora un trionfo per Vladimir Luxuria a Tale e Quale Show. L’ex parlamentare ha vinto un’altra puntata del programma di Carlo Conti dopo aver trionfato all’esordio con Ghali. Questa volta Vladimir ha vinto imitando Ivan Cattaneo, […] L'articolo Tale e Quale, vince Vladimir Luxuria ma Guendalina Tavassi ...

Francesca Testasecca a Tale e Quale : ritorno di fiamma con Mario Ermito? : Mario Ermito e Francesca Testasecca sono tornati insieme? Miss Italia nel pubblico di Tale e Quale Show Sorpresa a Tale e Quale Show per i fan di Mario Ermito. Nell’ultima puntata del programma di Rai Uno, si è presentata – seduta in prima fila – Francesca Testasecca, fino a qualche mese fa fidanzata del giovane […] L'articolo Francesca Testasecca a Tale e Quale: ritorno di fiamma con Mario Ermito? proviene da Gossip e Tv.

