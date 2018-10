Sylla | Oro sfumato per poco

Mondiali Volley : ct Mazzanti - Sylla - Danesi e Chirichella in coro : 'Sembra un sogno' : ROMA - ' Sono contentissimo, ma è come se fossi ancora dentro la partita. Forse non mi rendo ancora bene conto e sto tenendo tutte le emozioni dentro di me. Il sogno però è ancora più avanti, ora ...