adnkronos

: Superenalotto, centrato un '5+1' da oltre 600mila euro - gigi695 : Superenalotto, centrato un '5+1' da oltre 600mila euro - Adnkronos : Superenalotto, centrato un '5+1' da oltre 600mila euro -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Nessun '6' al concorso di oggi del. Realizzato un '5+1' da 623.749 con una schedina giocata in un bar di Tortora , in provincia di Cosenza . Il jackpot stimato per il prossimo concorso a ...