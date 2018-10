Governo - concluso il Consiglio dei Ministri : 'Accordo Lega-M5s Sul decreto fiscale' : Dopo due giorni ad altissima tensione, e dopo le schermaglie anche nella mattinata di sabato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , si è concluso il Consiglio dei Ministri che aveva al centro il decreto ...

Decreto Fisco - fonti Lega : Concluso il Consiglio dei ministri - c'è l'accordo Sul decreto : C'è l'accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega. È quanto riferiscono fonti leghiste al termine del Consiglio dei ministri.

Sul decreto fiscale trattativa con paletti contratto di governo : Roma, 20 ott., askanews, - Nel contratto di governo giallo-verde si parla della "pace fiscale" e del "saldo e stralcio" per quei debiti contratti con l'Erario in "tutte quelle situazioni eccezionali e ...

Convocato il Cdm per chiudere il caso Sul decreto fisco : Roma, 20 ott., askanews, - 'Stavolta voglio una copia del decreto'. 'Gliene daremo due, così non sbaglia'. Parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che stamani, prima del Consiglio dei ministri, che ...

Governo - l'agguato grillino Sul decreto sicurezza : il ricatto sulla crisi : Stamattina faranno la pace. Ma più che pace sarà una tregua armata. Verrà trovata una soluzione tecnica per rendere meno 'imbarazzante' il condono agli occhi del popolo grillino che oggi e domani si ...

Salvini : «Di Maio? Non parliamo più. Sul decreto M5S ha montato la panna ma non ha una proposta» : Il vicepremier e ministro dell’Interno: i pentastellati non hanno capito o hanno cambiato idea, ma non faccio cadere il governo. In confidenza: ma che me ne frega del condono? Comunque oggi caricherò mia figlia sull’aereo, pur di andare a Roma

Bruno Vespa - il rischio altissimo Sul decreto fiscale : 'Forse non c'è più tempo per fermarsi' : L'uragano scoppiato all'interno del governo in poche ore può essere declassato a tempesta tropicale. Lo scontro sollevato da Luigi Di Maio sul decreto fiscale ha solo irritato Matteo Salvini e tutto ...

Giancarlo Giorgetti - il retroscena Sul guerra grillina al decreto fiscale : 'Se salta il governo - addio 5s' : Dietro lo scontro tra grillini e leghisti sul decreto fiscale, Giancarlo Giorgetti sa che c'è un problema ben più profondo e radicato nei rapporti tra Lega e M5s, un problema che riemergerà a fine ...

CONDONO - SCINTILLE DI MAIO-SALVINI Sul decreto FISCALE/ Ultime notizie : M5s - 81 emendamenti al DL sicurezza : DECRETO FISCALE, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Condono - scintille tra Di Maio e Salvini Sul decreto fiscale/ Ultime notizie : M5s replica alla Lega su verbale : decreto fiscale, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Quella manina che ha aumentato i limiti Sulla concentrazione di idrocarburi nel decreto Genova : Quante manine ci sono in questo Governo? Oltre a Quella sabotatrice del Dl fiscale ce n'è forse stata un'altra che ha "inquinato" il contenuto del decreto Genova?Quel che appare chiaro è che il Governo del cambiamento non ha, per il momento, cambiato alcune brutte abitudini della politica italiana, come Quella di inserire, in modo subdolo, nei Decreti riguardanti una certa materia, altre norme che poco hanno a che fare con ...

Pace fiscale - come cambia il decreto Sul condono : Dopo lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il decreto fiscale, contenente le norme sul condono, potrebbe cambiare nel Consiglio dei ministri che verrà convocato per sabato. La misura, ad oggi, tiene insieme due elementi opposti tra loro: da una parte il maxi-condono e dell'altra la lotta all'evasione. Quali sono i possibili compromessi che M5s e Lega potrebbero trovare.Continua a leggere