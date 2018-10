21ENNE UCCISA IN SudAFRICA - VOLEVA DIFENDERE UN AMICO/ Città del Capo : brutale aggressione di una gang : 21ENNE UCCISA in SUDAFRICA, VOLEVA DIFENDERE un AMICO: brutale aggressione di una gang a Città del Capo, violentata e assassinata la vittima dopo tentativo di rapina a un compagno di corso(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:23:00 GMT)

Sud Africa - voleva difendere un amico : violentata e uccisa dalla gang - gruppo a processo : Quella che si è consumata in Sud Africa è una vera e propria tragedia che adesso attende di avere giustizia. Vittima una giovane ragazza di appena ventuno anni, nell'ennesimo caso di violenza fisica e sessuale su una donna, fenomeno di cui purtroppo sempre più spesso si sente parlare. In questo caso, la giovane studentessa di Città del Capo, Hanna Cornelius, nel maggio 2017 era intervenuta per dare una mano a un amico in difficoltà, ma ha ...

Attivista per diritti Afrikaner : nazionalizzazione terre in Sudafrica sarebbe disastro - : Ha la possibilità di essere un paradiso sulla terra, cosa che non accadrà se si distrugge l'economia con una "espropriazione senza compenso", che abbiamo visto in ogni paese del mondo. Non si può ...

Il nuovo Sudafrica della !Xaus Community. La solitudine dell'estinzione : L'enormità dello spazio selvaggio sprigiona un potere cosmologico e pare rivelare gli elementi primordiali di cui è fatto il mondo. I cespugli di 'Stipagrostis' e di 'Lebeckia linearifolia' si ...

Rugby – Le azzurre in campo a Prato per un test match contro il Sudafrica : Italdonne, il 25 novembre il test match delle azzurre contro il Sudafrica a Prato L’autunno internazionale azzurro si arricchisce di un nuovo appuntamento, con la Nazionale Italiana Femminile che – dopo l’esordio stagionale del prossimo 4 novembre contro la Scozia a Calvisano – tornerà in campo per un secondo test-match domenica 25 novembre allo Stadio “Chersoni” di Prato contro il Sudafrica. La scelta della sede della prima sfida assoluta ...

ATP Shanghai – Kevin Anderson in scioltezza agli ottavi : il Sudafricano si libera in due set di Kukushkin : Kevin Anderson accede agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai senza problemi: il tennista sudafricano supera in scioltezza Kukushkin Basta 1 ora e 5 minuti a Kevin Anderson per liberarsi di Mikhail Kukushkin e staccare il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista sudafricano, che è attualmente numero 8 della classifica ATP, si è imposto in due semplici set sul tennista kazakho (numero 83 del ranking ATP), vinti con ...

Video/ Sudafrica Nuova Zelanda (30-32) : gli highlights della partita (Rugby Championship) : Video Sudafrica Nuova Zelanda (risultato finale 30-32): gli higlhights della partita di rugby, nell'ultimo turno del Rugby Championship 2018. Gli All Blacks vincono il titolo. (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:00:00 GMT)

The Rugby Championship 2018 : Sudafrica-Nuova Zelanda 30-32. Incredibile rimonta degli All Blacks nei minuti finali : Una partita bella con una rimonta pazzesca: Sudafrica-Nuova Zelanda, sfida valide per l’ultima giornata del The Rugby Championship finisce 30-32, con gli All Blacks, che avevano già vinto aritmeticamente il torneo domenica scorsa, vittoriosi all’ultimo respiro dopo essere stati sotto anche di 17 punti. Nel primo tempo subito scatto dei padroni di casa: al 4′ ed al 13′ Pollard dalla piazzola dimostra di voler capitalizzare ...

