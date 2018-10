Strage del ponte | trovato il tirante che si è spezzato | “Era corroso | prova decisiva” 

lastampa

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il reperto numero 132 , sotto sequestro dentro un hangar e in partenza per Zurigo dove sarà sottoposto a una super-perizia, non è un detrito qualunque. Ma con ogni probabilità la principalesulle cause del crollo delMorandi, che alla vigilia di Ferragosto ha provocato la morte di 43 persone. Agli occhi degli investigatori dimostra non ...