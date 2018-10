ilfattoquotidiano

: Stefano Cucchi, Ilaria denuncia: “Insulti, minacce e auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega” - fattoquotidiano : Stefano Cucchi, Ilaria denuncia: “Insulti, minacce e auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega” - matteosalvinimi : La sorella e i parenti di Stefano #Cucchi sono i benvenuti al Viminale. Eventuali reati o errori di pochissimi vann… - welikeduel : 'Era chiaro a me e ai miei genitori quel 22 ottobre di nove anni fa, quando vedemmo Stefano per l'ultima volta stes… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) L’onda lunga delle dichiarazioni di Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel processo per ladiche ha accusato due collehi del pestaggio, non si ferma e continua a generare reazioni e polemiche. “Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti,eddidadi simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri. Confesso che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio (Anselmo, il legale della famiglia– ndr) poiché – scrivein un post su Facebook – nessuno persegue queste persone ma pare ci si debba preoccupare solo di Casamassima, Rosati e Tedesco. Io e Fabio non sappiamo più cosa pensare“. La sorella del geometra, arrestato per droga dai carabinieri e morto dopo una settimana all’ospedale ...