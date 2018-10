Steam | Arriva l’ottimizzazione della VR per PC meno potenti

The Light Keeps Us Safe : il nuovo titolo dagli autori di Tölva arriva su Steam in Early Access : Big Robot, studio autore di The Signal From Tölva e Sir, You Are Being Hunted, ha pubblicato su Steam in Early Access l'interessante The Light Keeps Us Safe, disponibile sulla piattaforma al prezzo di 14,27€.Come riporta RockPaperShotgun, il gioco è un titolo orientato allo stealth e all'esplorazione che metterà il giocatore di fronte ai numerosi pericoli di una landa desolata, generata proceduralmente. L'ambientazione è ricca di minacce ...

La saga di Final Fantasy arriva su Xbox One - PS4 - Switch e Steam : Square Enix ha annunciato che molti titoli della leggendaria serie Final Fantasy arriveranno su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e Steam. Final Fantasy approda su tutte le piattaforme con molti titoli della serie Esplorando l’immenso mondo di Ivalice in Final Fantasy XII THE ZODIAC AGE o divertendosi con le scene più iconiche di Final Fantasy VII, IX e X / X-2 HD Remaster, tutti i fan saranno presto in grado di giocare ...

Rune : il titolo Human Head Studios arriva su Steam il 19 settembre : Gli sviluppatori di Human Head Studios hanno annunciato che Rune arriverà su Steam il 29 settembre in versione Early Access.Come riporta Variety, parliamo di un RPG open world, successore spirituale dell'action Rune Classic pubblicato nel 2000. Il titolo pesca a piene mani dalla mitologia nordica ed è ambientato a Midgard, il giocatore avrà il compito di combattere il Dio Loki per salvare il mondo, dovrà trovare alleati e recuperare potenti armi ...

ANOTHER SIGHT arriva il 6 Settembre su Steam : Lunar Great Wall Studios è lieta di annunciare che ANOTHER SIGHT, la nuova avventura tutta italiana sarà disponibile su PC Steam a partire dal 6 Settembre. ANOTHER SIGHT debutterà a Settembre su Steam Marco Ponte (amministratore delegato di Lunar Great Wall Studios) ha dichiarato: ANOTHER SIGHT è stato un vero e proprio atto d’amore da parte di tutto il team di Lunar Great ...