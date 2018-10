Stadio San Paolo | sediolini nel 2019 E ADL | ' Via la pista di atletica'

Biglietti in prevendita per Ed Sheeran a Roma - Milano e Firenze nel 2019 : in Italia Stadio Olimpico - San Siro e Firenze Rocks : Ed Sheeran a Roma, Milano e Firenze nel 2019: sono tre i concerti dell'artista in programma nel nostro Paese il prossimo anno. Ed Sheeran mantiene la promessa e annuncia nuovi concerti in programma per il 2019. L'artista è attualmente in tour per la presentazione dell'album Divide e anche il prossimo anno lo sarà, prima della pausa che lo porterà al rilascio di un nuovo progetto discografico. L'Europa non è esclusa dalla sua tournée ...