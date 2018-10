Squalo attacca surfista in spiaggia nudista | lo prende a pugni e riesce a salvarsi

Usa : adolescente attaccato da un Squalo in California : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Attaccata da Squalo mentre fa snorkeling : turista in gravi condizioni : Una turista è Attaccata da uno squalo mentre nuotava nella Grande barriera corallina australiana, a Cid Harbour, nella regione delle isole Whitsunday: ha subito gravi ferite alle gambe e al busto, secondo quanto riferito dal servizio Racq Cq Rescue Helicopter. E’ il secondo attacco di squalo nella zona in 24 ore, dopo quello a un bambino, morso a una gamba. La 46enne, originaria della Tasmania, è stata salvata da un medico del pronto ...

Muore a 26 anni attaccato da uno Squalo a Cape Cod. Non succedeva da 82 anni : Un uomo di 26 anni è morto negli Stati Uniti dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre nuotava a Newcomb Hollow Beach, nella zona di Cape Cod, in Massachusetts. Lo riferisce la polizia di Wellfleet, spiegando che sabato la vittima "è stata morsa da quello che si ritiene fosse uno squalo", è stata estratta dall'acqua e portata in ospedale dai pompieri, ma è morta a causa delle ferite riportate."Le spiagge della ...

