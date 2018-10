Spirit of Portopiccolo vince a Venezia

Vela – Barcolana - Spirit of Portopiccolo vince con record : tutte le IMMAGINI della 50ª edizione [GALLERY] : tutte le IMMAGINI più belle della cinquantesima edizione della Barcolana, vinta da Spirit of Portopiccolo con Furio Benussi al timone Spirit of Portopiccolo con al timone Furio Benussi conquista l’edizione numero 50 della Barcolana. Per Furio e Gabriele Benussi, che hanno costruito strategicamente in maniera perfetta questo successo, insieme a un afterguard composto anche da campioni come Lorenzo Bressani, Alberto Bolzan e Stefano ...

Vela – Barcolana50 : strepitoso successo di Spirit of Portopiccolo - quinta vittoria per Bolzan : Barcolana50, Alberto Bolzan su Spirit of Portopiccolo vince la sua quinta Barcolana Completa il percorso in 57 minuti e una manciata di secondi, stabilendo il record di percorrenza del nuovo percorso della regata, e conquista per il secondo anno consecutivo il trofeo della Barcolana: questa l’esperienza di oggi di Spirit of Portopiccolo, maxi di 85 piedi guidato da Gabriele Benussi che impegnava a bordo un equipaggio ...

Spirit of Portopiccolo ha vinto Barcolana 50 : La regata più grande del mondo ha imbiancato di vele il Golfo di Trieste con i suoi 25 mila partecipanti. Il Cinquantenario della regata, la presenza di Nave Vespucci, gli oltre quattrocento eventi a ...

Spirit of Portopiccolo ha vinto Barcolana 50 : Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto l'edizione 50 della Barcolana di Trieste. Per i fratelli triestini si tratta del terzo successo consecutivo. Al secondo posto Tempus Fugit. La grande festa di Trieste, con oltre 2.642 barche iscritte, è iniziata con il passaggio della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. La regata più grande del mondo ha imbiancato di vele il Golfo ...