SPILLO/ Le "manine" politiche dietro il rialzo dello spread : Lo spread ha proseguito la sua salita. Di certo non ha contribuito a placarlo l'atteggiamento tenuto da alcuni politici italiani e commissari europei. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ Le incognite della stangata sulle banche fra authority, Borsa e fiducia dei risparmiatori, di N. BertiEURO E MANOVRA/ Il compromesso che serve all'Italia per salvarsi dai mercati, di C. Pelanda