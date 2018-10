Spettacolo Inter-Milan | i tifosi nerazzurri annunciano la coreografia speciale per il

Notte Internazionale della Luna 2018 : lo Spettacolo spaziale in diretta streaming : Il prossimo 20 ottobre si celebrerà in tutto il mondo l’International Observe the Moon Night: ecco tutte le informazioni per...

Serie A - 9^ giornata : le probabili formazioni - lo Spettacolo del derby Inter-Milan : Serie A, 9^ giornata: le probabili formazioni – Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca la 9^ giornata. Il turno si apre con il match tra Roma e Spal mentre alle 18 in campo la Juventus, i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi e dovranno vedersela con il Genoa. Trasferta difficile per il Napoli contro l’Udinese, nel lunch match della domenica lo scontro salvezza tra Frosinone ed Empoli. ...

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che Spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Rimini : torna "Malatesta" - lo Spettacolo itinerante all'interno del Castel Sismondo : ... MALATESTA replicherà dal 4 al 27 ottobre 2018 in occasione della conclusione delle Celebrazioni Malatestiane 2017-2018, vede la collaborazione con il Festival del Mondo Antico e apre il cartellone ...

A Pisa il “Festival internazionale della robotica” tra Robot - Scienza e Spettacolo : Un calendario di 93 appuntamenti, tra spettacoli, mostre, conferenze e workshop, per il Festival internazionale della Robotica che si svolgera’ a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre. Tra questi anche la prima mondiale della Robot-Opera, in programma il 29 settembre alle 21 all’auditorium Caruso di Torre del Lago (Lucca): protagonista di ‘Dr Streben’ sara’ Face l’umanoide sviluppato dal centro di ricerca Enrico ...

Premio Internazionale Cultura - Arte - Spettacolo e Ambiente Città di Palinuro : ... è rivolto a personalità che si siano distinte nei temi dell'Ambiente, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Scienza e dell'Arte. La serata, che si annuncia ricca di ospiti illustri, ...

Ambienti Mediterranei 2018 : Torna Il "Premio Internazionale cultura - arte - Spettacolo e Ambiente" - nella splendida cornice di Palinuro : ... che si sono distinte e affermate nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della scienza e dell'ambiente, al fine di rafforzare l'immagine culturale e turistica del suggestivo e ...

Ogni titolo di Claudio richiama un ricordo e un'emozione : dentro lo Spettacolo una vita intera : 'Al Centro' è il titolo dello spettacolo che Claudio Baglioni, il Claudio Nazionale, si è cucito addosso per celebrare i 50 anni di una carriera che in decine e decine di colleghi vorrebbero aver ...

LIVE Inter-Torino in DIRETTA : Spettacolo a San Siro - i nerazzurri cercano il riscatto in Serie A : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Torino, valevole per la seconda giornata del campionato italiano di calcio 2018/19. A San Siro, alle ore 20.30, saranno in campo due squadre che vogliono immediatamente rifarsi dopo un esordio poco fortunato. I padroni di casa hanno la necessità di mettersi alle spalle il brutto ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo per ribadire le proprie credenziali nella corso verso lo Scudetto. I granata, invece, beffati ...