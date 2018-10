Spazio | NASA | cercasi payload | destinazione Luna

Tutto pronto per la NASA Space Apps Challenge di Torino : attesi ospiti internazionali e professionisti dello Spazio : Per il terzo anno consecutivo l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino ospita il 20 e il 21 ottobre la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps Challenge intende coinvolgere persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello spazio e della ...

Spazio - la Nasa : “Continueremo a usare Soyuz - con Mosca rapporti meravigliosi” : La Nasa continua ad avere delle “relazioni meravigliose” con l’agenzia spaziale russa Roskosmos e continuerà a usare le navicelle Soyuz per inviare astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) nonostante il fallito lancio di giovedì. Lo ha dichiarato a Mosca l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine. “Quelle fra noi e la Russia sono delle relazioni meravigliosa”, ha dichiarato nel corso di una ...

Astronomia : la sonda NASA Voyager 2 pronta a varcare i confini del Sistema Solare tuffandosi nello Spazio interstellare : La sonda NASA Voyager 2 sta per varcare i confini del Sistema Solare e si prepara a entrare nello spazio interstellare: la sonda gemella di Voyager 1 si trova a 17,7 miliardi di km dalla Terra, una distanza 118 volte superiore a quella tra Terra e Sole. Secondo l’Agenzia spaziale statunitense, Voyager 2 si trova in corrispondenza delle “colonne d’Ercole” del nostro Sistema planetario, segnate dal vento Solare (un flusso ...

Le leggende metropolitane sulla Nasa e sullo Spazio : Cartolina commemorativa della prima passeggiata spaziale della storia, eseguita da Alexey Leonov nel 1965 (foto: Rykoff Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images) Il primo ottobre 2018 la Nasa ha festeggiato i suoi 60 anni di esercizio. Nel 1958 l’agenzia, nata dalle ceneri National Advisory Committee for Aeronautics, cominciava le operazioni. Dal 4 al 10 ottobre si celebra invece la Settimana dello mondiale dello Spazio. ...

Spazio : Nasa e Senegal insieme verso l’asteroide “Ultima thule” : La Nasa ha deciso di inviare dodici scienziati e cinque tonnellate di equipaggiamenti spaziali a Dakar, in Senegal: lo riporta il ‘New York Times’. L’Agenzia americana ed il suo equipaggio avranno l’incarico di collaborare con 21 scienziati Senegalesi per raccogliere dati sull’asteroide Ultima Thule. L’asteroide dovrebbe essere visibile dal nostro pianeta da gennaio 2019. Questa missione dara’ per la ...

Spazio - NASA : domani il lancio del satellite ICESat-2 - misurerà lo spessore dei ghiacci polari : Ultimi preparativi alla base di Vandenberg, in California, per il lancio del satellite della NASA ICESat-2 Ice (Cloud and land Elevation satellite-2) dotato di uno strumento laser che misurerà le variazioni dell’altezza del ghiaccio polare terrestre. Il lancio è in programma domani alle 05:46 ora locale, le 14:46 in Italia, con il sistema Delta II della United Launch Alliance. I team di controllo della missione e del lancio hanno concluso ...

Missione NASA Dawn senza combustibile - resterà nello Spazio : Ha messo a segno importanti scoperte nell'ambito della scienza planetaria, e inviato a Terra immagini mozzafiato . La Missione di Dawn è stata estesa più volte, ma ora bisogna rinunciare a questa ...

Spazio - la Nasa vuole - ri - conquistare la Luna entro pochi anni : Houston, askanews, - La Nasa si prepara a tornare sulla Luna in tempi brevi. Come JFK, il vicepresidente degli Stati Uniti e numero uno del Consiglio nazionale dello Spazio americano, Mike Pence è ...

Spazio : la NASA diffonde 19mila ore di audio dell’Apollo 11 : La NASA e l’Università del Texas hanno diffuso ben 19mila ore di registrazioni tra Houston e l’equipaggio della missione storica dell’Apollo 11: oltre alla celeberrima frase di Neil Armstrong (“One small step for a man, one giant leap for mankind“), la storia che emerge riguarda soprattutto il lavoro di gruppo, la collaborazione e il rapporto con lo staff a terra. Si passa da comunicazioni più ...

Spazio - Space Launch System : la NASA prepara le basi di lancio per i voli del futuro : Tra due giorni avrà luogo il trasferimento della rampa dello Space Launch System, il nuovo sistema di lancio della NASA, verso la base del Kennedy Space Center in Florida: la piattaforma verrà trasferita da un sito di stazionamento a nord del Vehicle Assembly Building, l’edificio per l’assemblaggio dei mezzi al Kennedy Space Center, alla base di lancio 39B, la struttura dalla quale partirà la missione. Il volo inaugurale è previsto a ...

NASA Selfies permette di scattare selfie mozzafiato nello Spazio : NASA selfies è un'applicazione offerta dal JPL (Jet Propulsion Laboratory) che permette agli utenti di scattare dei selfie nello spazio all'interno di una tuta spaziale virtuale davanti ad alcune delle immagini spaziali più accattivanti della NASA. Potrete selezionare l'immagine per lo sfondo scegliendola da una collezione di immagini di galassie e nebulose. L'articolo NASA selfies permette di scattare selfie mozzafiato nello spazio proviene da ...

Spazio & tecnologia : ecco l’app della NASA che fa scattare un selfie tra stelle e pianeti : La NASA ha voluto festeggiare in modo speciale i 15 anni dal lancio del telescopio Spitzer: lanciato il 25 agosto 2013, avrebbe dovuto funzionare per circa 3 anni, ma gode ancora di ottima salute e nel corso della sua missione ha catturato spettacolari immagini. Le straordinarie foto di Spitzer diventano lo sfondo dei selfie grazie a un’app sviluppata dalla NASA: basta posizionare il ritratto al centro di una cornice per inserirlo in un ...