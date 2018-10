Spalletti | La storia si fa vincendo i derby

Spalletti - storia si fa vincendo i derby : ANSA, - MILANO, 20 OTT - ''Da quando sono qui ho capito una cosa: gli interisti dimenticano le date dei compleanni di mariti o mogli, ma non dimenticano il risultato del derby . Per entrare a far parte ...

Inter - Spalletti : "Non temo niente - siamo cresciuti. Questo derby per la storia" : 'Da quando sono allenatore dell'Inter vado in giro petto in fuori e mani dietro la schiena: sono orgogliosissimo di vestire questi colori'. Carico, concentrato, voglioso: Luciano Spalletti in ...