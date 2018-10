Space oddity e ritorno

gqitalia

: Nel mio caso: sono innamorata E ti amo E… beh. Abbiamo capito. ?? - space__oddity__ : Nel mio caso: sono innamorata E ti amo E… beh. Abbiamo capito. ?? - chlebnikov012 : RT @bubani68: - SenzaUomo : @Lo25252 Uno di questi giorni ti faccio ascoltare la mia versione di Space Oddity, così la smetti di pensare a Billy... -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Io c’ero ma dormivo. Avevo 4 anni la sera del 20 luglio 1969, mentre seicento milioni di persone in tutto il mondo si preparavano a seguire in diretta la prima passeggiata dell’Uomo sulla Luna. Evento così epocale che mio padre aveva deciso: se fossi riuscito a rimanere sveglio, avrei potuto restare a guardare la tv. Peccato che quella domenica la Rai, in attesa del collegamento con Houston, mandò in onda “Ultimatum alla Terra”, e alla scena finale di quel capolavoro della fantascienza Anni 50 in cui il gigantesco robot Gort rapisce l’umana Helen e la porta dentro il disco volante iniziai a piangere così forte che mia madre mi portò a letto. Fu così che, quando alle 4:57 (ora italiana) di lunedì 21 luglio Neil Armstrong pronunciò la storica frase – «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità» – e poggiò lo stivale sinistro sulla polvere bianca ...