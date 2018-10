Sonda Bepi Colombo verso Mercurio manda primo selfie da spazio

Spazio - la Sonda Esa BepiColombo verso Mercurio : Darmstadt, askanews, - Con un lancio perfetto del razzo Ariane 5 ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou, in Guiana francese, la missione del satellite euro-giapponese BepiColombo che ha ...

Destinazione Mercurio : la Sapienza in viaggio con la Sonda BepiColombo : La missione BepiColombo è in partenza alla volta di Mercurio: il lancio verrà effettuato dal Centro spaziale di Kourou nella Guyana francese alle 3.45 ora italiana (nella notte tra il 19 e il 20) tramite un lanciatore Ariane 5, il più potente disponibile in Europa. È la prima missione europea al pianeta più interno del sistema solare e la terza in assoluto, dopo le missioni della NASA Mariner 10 del 1973 e MESSENGER del 2004. E’ classificata ...

