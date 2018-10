Soldado | il carisma di Benicio Del Toro al servizio di Sollima

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Girare "" significava misurarsi con la pesante eredità lasciata da Denis Villeneuve e dal suo "Sicario", bellissimo film uscito tre anni fa. Stefano, raccolta la sfida, è riuscito nell'intento di debuttare a Hollywood senza snaturare il proprio stile registico e confezionando un sequel che non sfigura a confronto con l'originale.Dopo aver raccontato la guerra interna a un clan criminale in "Gomorra - La serie" e aver collegato la politica italiana alla malavita organizzata in "Suburra",esplora con "" un mondo di frontiera in cui l'illegalità si rigenera in declinazioni sempre diverse.L'incipit del film descrive come i narcos messicani si dedichino a un nuovo business, quello del traffico di esseri umani lungo il confine con gli Stati Uniti. Tra i migranti clandestini si infiltrano alcuni terroristi islamici che danno luogo a una serie di attentati. La CIA ...