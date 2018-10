Sofia Goggia | frattura del malleolo peroneale destro Ultime notizie | due mesi di stop

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : tra una settimana si comincia a Soelden. Italia competitiva tra le donne - ma senza Sofia Goggia. Servono ricambi in campo maschile : Tra una settimana ritorna la Coppa del Mondo di sci. L’apertura della stagione sarà come sempre a Soelden, sul ghiacciaio Rettenbach, con un gigante femminile (sabato) ed uno maschile (domenica). Un appuntamento ormai che è da sempre una grande classica ed un primo antipasto per valutare le condizioni dei grandi protagonisti dell’anno che verrà. Purtroppo l’Italia non approccia al meglio a questa prima gara della stagione, ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima parte di stagione : frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci ...

Sci alpino - caduta in allenamento per Sofia Goggia : l’azzurra verrà visitata domani a Milano : allenamento interrotto per Sofia Goggia a Hintertux, sabato accertamenti a Milano con la Commissione Medica FISI allenamento concluso in anticipo per Sofia Goggia sulla pista austriaca di Hintertux. La campionessa olimpica di discesa femminile, impegnata con le compagne in preparazione del gigante di apertura di Coppa del mondo a Soelden di sabato 27 ottobre, è caduta nel corso di una manche di gigante. Dolorante al malleolo della gamba ...

