Sofia Goggia | frattura del malleolo per l’oro olimpico di sci | “Sono dispiaciuta”

Frattura al malleolo per Sofia Goggia : Brutte notizie per Sofia Goggia a poche settimane dal via della Coppa del Mondo di sci. La campionessa olimpica di discesa libera è stata visitata a Milano presso la clinica Physioclinic dai dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica FISI, i quali ...

Sci alpino - tutta la delusione di Sofia Goggia dopo l’infortunio : “mi costringe a ridimensionare i miei obiettivi” : Frattura del malleolo peroneale destro per Sofia Goggia, l’azzurra costretta a rivedere i propri obiettivi per la stagione Sofia Goggia è stata visitata a Milano presso la clinica Physioclinic dai dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica FISI, i quali hanno riscontrato la frattura del malleolo peroneale destro. LaPresse/AFP In accordo con l’atleta è stata decisa una terapia conservativa che prevede ...

Frattura al malleolo - stop per Sofia Goggia : La campionessa olimpica di discesa femminile, impegnata con le compagne in preparazione del gigante di apertura di Coppa del mondo a Soelden di sabato 27 ottobre, è caduta nel corso di una manche di ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L'azzurra salta la prima parte di stagione : La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima parte di stagione : frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci ...

Infortunio Sofia Goggia – Il malleolo fa crack : ecco diagnosi e lunghi tempi di recupero : Dopo la caduta sulla pista di Hintertux, Sofia Goggia si è dovuta sottoporre ad alcuni esami medici che hanno evidenziato una frattura del malleolo peroneale destro Brutte notizie per Sofia Goggia. La caduta nel corso della manche di gigante sulla pista austriaca di Hintertux non aveva fatto presagire nulla di buona. La campionessa azzurra aveva riportato un forte dolore alla gamba destra che l’aveva costretta ad interrompere la seduta. ...

Sci : Goggia - il malleolo peroneale destro fa crack. Sofia tornerà nel 2019 : la caduta - La campionessa olimpica di discesa femminile, impegnata con le compagne in preparazione dell'apertura di Coppa del mondo, era caduta nel corso di una manche di gigante nella pista ...

Sci alpino - caduta in allenamento per Sofia Goggia : l'azzurra verrà visitata domani a Milano : La campionessa olimpica di discesa femminile, impegnata con le compagne in preparazione del gigante di apertura di Coppa del mondo a Soelden di sabato 27 ottobre, è caduta nel corso di una manche di ...

Sci alpino - caduta in allenamento per Sofia Goggia : l’azzurra verrà visitata domani a Milano : allenamento interrotto per Sofia Goggia a Hintertux, sabato accertamenti a Milano con la Commissione Medica FISI allenamento concluso in anticipo per Sofia Goggia sulla pista austriaca di Hintertux. La campionessa olimpica di discesa femminile, impegnata con le compagne in preparazione del gigante di apertura di Coppa del mondo a Soelden di sabato 27 ottobre, è caduta nel corso di una manche di gigante. Dolorante al malleolo della gamba ...

Sci - Sofia Goggia cade in allenamento : botta al malleolo della gamba destra : Goggia si stava allenando con le altre compagne in vista dello slalom gigante che sabato 27 ottobre a Soelden, in Austria, aprirà la stagione 2018/19 di coppa del mondo.

Sci alpino - Sofia Goggia cade in allenamento a Hintertux. Si teme per un infortunio : Sofia Goggia è caduta in allenamento a Hintertux (Austria). La Campionessa Olimpica di discesa libera stava svolgendo una rifinitura in vista dell’esordio in Coppa del Mondo previsto per il prossimo weekend con il gigante di Soelden quando è purtroppo scivolata. La bergamasca, detentrice anche della Sfera di Cristallo di specialità, è stata portata via per essere sottoposta a degli accertamenti come riporta sciaremag.it. La punta di ...

Sofia Goggia : "Mark Zuckerberg mi ha invitato a sciare con lui. Nello sport? So essere cattiva" : Sofia Goggia è una delle stelle nascenti dello sport italiano. Sciatrice, oro olimpico a Febbraio si sta preparando alle nuove olimpiadi invernali. In un'intervista al Corriere della Sera parla dell'attuale momento che sta vivendo. Alla domanda su come secondo lei venga oggi percepita dalla gente Sofia risponde:Come un'olimpionica che ci mette il cuore, ma che è anche una ragazza semplice e normale, oltre che un'atleta che ha le ...

Sci alpino - Sofia Goggia guida il gruppo azzurro nel raduno di Hintertux : Dopo il Passo Stelvio, tocca a Hintertux ospitare il raduno delle ragazze di Coppa del mondo fino al 24 ottobre Sono sei le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno che si tiene a Hintertux (Aut) da mercoledì 17 a mercoledì 24 ottobre. Si tratta di Federica Brignone, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Marta Bassino e Karoline Pichler. Presenti naturalmente il capo allenatore Matteo Guadagnini e i ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rimangono altri sogni da inseguire - la classifica generale va costruita mattone dopo mattone” : Alla vigilia della nuova stagione sportiva Sofia Goggia si confessa al “Corriere dello Sport“: la campionessa olimpica e detentrice della Coppa del Mondo di specialità della discesa libera ha rivelato al quotidiano sportivo romano i nuovi obiettivi fissati per l’annata 2018-2019 dopo gli scorsi mesi da sogno vissuti. L’atleta bergamasca ha parlato della sua preparazione estiva: “Ho potuto lavorare con più ...