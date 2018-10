Snoop Dogg rockstar | le incursioni del gangsta rapper della West Coast nel mondo del

Le migliori canzoni di Snoop Dogg : Snoop Dogg è il nome d'arte con cui è conosciuto in tutto il mondo Calvin Cordozar Broadus Jr., ed è un rapper di fama mondiale , ma anche un discografico e un attore. Nato a Long Beach il 20 ottobre ...

Snoop Dogg in cucina (come Gwyneth Paltrow?) : Il libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggIl libro di cucina di Snop DoggDopo una vita sregolata fatta di successi ma anche periodi in prigione e problemi con la giustizia, ora Snop Dogg è il perfetto uomo di casa americano: vive stabilmente a Los Angels con la moglie Shante Broadus che era la sua ragazza già al liceo, tre figli e un nipote. Fanatico della forma ...