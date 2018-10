Smontate le tesi delle toghe | Per la Diciotti nessun reato

ilgiornale

: Da Il Giornale - mbwManzoni : Da Il Giornale - Saracallarioff : @Maedhros67 @EuroMasochismo @enzo2308 I cialtroni di cui sopra non si esporranno mai ad un pubblico dibattito che s… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Il caso della navee quello che ha portato (in termini giudiziari) al ministro dell'Interno Matteo Salvini è fatto saputo e risaputo.L'inchiesta era partita con il pm di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il leader della Lega era stato indagato per sequestro aggravato di persona. Gli atti erano così stati mandati a Palermo e poi sarebbe dovuto arrivare il giudizio definitivo del tribunale dei ministri. Ma all'improvviso è arrivato un colpo di scena: il pm Patronaggio e la procura di Agrigento non sono competenti perché laè stata fermata quando l'imbarcazione era ancora in acque di competenza catanese. Così la palla (giudiziaria) è passata da Palermo a Catania.Ma ora arriva il vero colpo di scena. Da chi? Dal tribunale dei ministri di Palermo. I giudici scagionano Matteo Salvini. "Nei primi giorni di intervento della naveal largo di Lampedusa, per il salvataggio ...