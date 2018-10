Smog Lombardia | stop diesel | deroghe per poveri e anziani

meteoweb.eu

: Quelle volte in cui vorresti non saper leggere i colori #milano #inquinamento #smog #arpa #lombardia - poggi_ro : Quelle volte in cui vorresti non saper leggere i colori #milano #inquinamento #smog #arpa #lombardia - MementoFabiano : RT @Affaritaliani: #Smog, anche oggi aria avvelenata: in #Lombardia si muore. E i rifiuti bruciano #19ottobre - ITnewsMI : Smog, anche oggi l'aria è avvelenata: a Milano si muore. E i rifiuti bruciano - -

(Di sabato 20 ottobre 2018) L’apertura della Regionealla possibilita’ di escludere per alcune categorie di cittadini i divieti alla circolazione per i veicoli Euro 3scattati dal primo ottobre, annunciata in un’intervista al Corriere della Sera fa discutere maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Cattaneo ha annunciato la volonta’ di approvare entro fine mese un pacchetto dialle limitazioni per i mezzi considerati piu’ inquinanti. Allo studio, ad esempio,per veicoli che percorrono pochi chilometri e quelle per le persone over 70 e a basso reddito. Il provvedimento a cui si sta lavorando contiene 33tra cui quella per i mezzi e i furgoni Euro 3delle societa’ sportive, fa sapere soddisfatta l’assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi. “E’ una vittoria della Lega” esulta il consigliere ...