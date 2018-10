Siria - Putin "Isis ha 700 ostaggi Usa e Ue"/ Ultime notizie : presto summit a 4 con Erdogan - Macron e Merkel : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin, forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggio circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Siria - Vladimir Putin : “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa - minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Terroristi dell’Isis avrebbero preso in ostaggio quasi 700 cittadini europei e statunitensi nelle aree della Siria controllate dalle forze filo-americane. È quanto sostiene il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui i terroristi avrebbero lanciato anche un ultimatum, minacciando di uccidere 10 persone al giorno qualora questo non venisse rispettato. “Secondo i nostri dati – ha detto Putin intervenendo al Forum di Valdai, a ...

Siria : Ong - 130 famiglie rapite da Isis : ANSAmed, - BEIRUT, 15 OTT - Centinaia di civili sono stati rapiti da miliziani dello 'Stato islamico' nella Siria orientale, in una zona dove sono in corso combattimenti tra jihadisti e forze curdo-...

Caria - l’indipendentista sardo e foreign fighter che combatteva contro l’Isis in Siria : Pierluigi Caria, 33enne indipendentista sardo noto come Luiseddu indagato dalla Procura antiterrorismo di Cagliari per terrorismo. Avrebbe partecipato alla lotto contro l'Isis i Siria ma tra lòe fila di gruppi curdi che per i giudici sono vicini al Pkk, inserito dal 2002 nelle liste delle organizzazioni terroristiche dall'Ue.Continua a leggere

Terrorismo - fermato in Sardegna presunto foreign fighter italiano. Era stato in Siria a combattere contro Isis : Si chiama Pierluigi Caria, residente a Nuoro, in Sardegna, il presunto foreign fighter nei cui confronti è stato disposto il divieto di espatrio. È ipotizzato, ma non ancora contestato, il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Il provvedimento è stato preso nell’ambito di un’indagine dell’AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle sue attività di combattimento all’estero. Il 33enne sardo, da quanto si ...