Sigarette elettroniche più pericolose di quelle normali? E-cig | scoperto composto

Salute : le Sigarette elettroniche hanno gli stessi effetti negativi di quelle tradizionali sulla cicatrizzazione delle ferite : Gli effetti negativi del fumo delle sigarette combustibili sulla cicatrizzazione delle ferite sono ormai ben conosciuti nel campo chirurgico. Se possibile, infatti, i chirurghi consigliano ai pazienti di smettere di fumare diversi mesi prima di un intervento. Ora, tuttavia, le alternative alle sigarette tradizionali, come le sigarette elettroniche, stanno acquisendo sempre più popolarità e finora non c’era stata un’importante ricerca che ...

Attenzione agli aromi delle Sigarette elettroniche : aggiungerli ai liquidi dei dispositivi nuoce alle vie respiratorie - ecco come : Con l’espansione dell’utilizzo di sigarette elettroniche, anche il loro “menù” si sta espandendo, con i produttori che vendono liquidi che sanno di crème brûlée, zucchero filato, mango e molto altro. Ora un nuovo studio delle università Duke e Yale, pubblicato su Nicotine & Tobacco Research, dimostra che gli aromi si stanno trasformando velocemente con conseguenze negative sulla salute. Lo studio prova che quando gli aromatizzanti chimici ...

Sigarette elettroniche VS tradizionali : ecco gli effetti del vapore e del fumo sulla colorazione dei denti : È ben noto che fumare Sigarette provochi macchie sui denti che non sono facilmente rimovibili spazzolando regolarmente, ma poco si sa sugli effetti di Sigarette elettroniche e prodotti di riscaldamento del tabacco. Gli scienziati della British American Tobacco (BAT) hanno così deciso di confrontare una sigaretta elettronica, un prodotto che scalda il tabacco e una sigaretta convenzionale per determinare i loro effetti sullo smalto dei denti. I ...

Manovra - in bozza dl fisco rottamazione su Sigarette elettroniche : Roma, 15 ott., askanews, - In arrivo novità per i produttori di sigarette elettroniche. Entra nell'ultima bozza del decreto fiscale la rottamazione dei debiti tributari dei soggetti obbligati al ...

Lo studio che spaventa i fumatori : «Il vapore delle Sigarette elettroniche è più pericoloso del fumo normale» : «Il vapore delle sigarette elettroniche è più pericoloso del fumo normale». Ad affermarlo è un nuovo studio che lancia l'allarme sulla nuova tendenza dei...

Lo studio che spaventa i fumatori : «Il vapore delle Sigarette elettroniche è più pericoloso del fumo normale» : ...della sigaretta elettronica nei modelli animali evidenziano la necessità di ulteriori indagini sulla sicurezza e la tossicità di questi dispositivi che sono in rapida espansione in tutto il mondo'' . ...

Gli additivi delle Sigarette elettroniche sono pericolosi per la salute : ecco gli effetti negativi sui polmoni : Le sigarette elettroniche, i popolari dispositivi alimentati a batteria che simulano l’atto di fumare una sigaretta tradizionale, erogano un vapore derivato da sostanze chimiche liquide contenute in una cartuccia ricaricabile. Le ricariche solitamente contengono glicole propilenico, nicotina e spesso aromi. Il glicole propilenico – un additivo alimentare inodore e incolore – lo si trova in numerosi cibi e bevande processate ed è anche utilizzato ...

Sigarette elettroniche : un nuovo studio avvisa sul rischio di esplosione delle batterie con gravi conseguenze per la salute : Le Sigarette elettroniche (e-cig) sono dispositivi solitamente alimentati da una batteria che vaporizza liquidi aromatizzati. Questi prodotti stanno diventando sempre più popolari tra le persone di tutte le età, soprattutto tra i più giovani. Alcuni utilizzatori potrebbero vedere le e-cig come un’alternativa sicura alle Sigarette tradizionali. Tuttavia, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l’aerosol che i consumatori respirano ...

Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le Sigarette elettroniche : Sono popolarissime tra i giovani, soprattutto quelle di un'azienda ben precisa: il governo americano gli ha dato un ultimatum The post Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le sigarette elettroniche appeared first on Il Post.

Troppo Sigarette elettroniche fra i giovani - gli Usa valutano il divieto : La Food and Drug administration americana sta valutando di vietare le sigarette elettroniche ai negozi che vendono i prodotti ai teenager. La scelta è legata al boom di e-cig tra i più giovani. Secondo Fda ci sono chiare indicazioni che evidenziano come l'uso giovanile delle sigarette elettroniche abbia raggiunto una proporzione epidemica.Continua a leggere

Salute - Sigarette elettroniche : nei polmoni rimangono notevoli quantità di sostanze chimiche che causano tumori : Le sigarette elettroniche stanno diventando sempre più popolari come alternativa senza fumo alle sigarette tradizionali, ma gli effetti sulla Salute sono oggetto di dibattito tra la comunità scientifica e quella produttrice di tabacco. Anche se le aldeidi, sostanze chimiche note per provocare tumori negli umani, sono state identificate nelle emissioni delle sigarette elettroniche da numerosi studi, esiste un certo disaccordo sulla possibilità ...

India : le Sigarette elettroniche presto al bando : Il Ministero della Salute Indiano ha invitato ieri tutti gli stati a bandire ogni forma di sigaretta elettronica e tutti gli strumenti che utilizzino nicotina. La raccomandazione, spiega il Ministero in un comunicato, intende tutelare la Salute pubblica, prevenire l’iniziazione dei più giovani al consumo di nicotina e proteggere i soggetti più vulnerabili, i bambini, gli adolescenti, le donne incinte, dalle conseguenze ...

Fumo : l’uso di Sigarette elettroniche può invertire il danno causato dal tabacco nei pazienti con BPCO : Un nuovo studio pubblicato sull’International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, e guidato dal prof. Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR – Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da Fumo del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Catania, suggerisce che l’uso di sigarette elettroniche può invertire alcuni dei danni derivanti dal Fumo di tabacco nei pazienti con ...

Salute - l’uso quotidiano di Sigarette elettroniche raddoppia il rischio di infarto : l’uso di sigarette elettroniche ogni giorno può quasi raddoppiare le probabilità di avere un infarto, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della University of California – San Francisco su circa 70.000 persone. Lo studio, pubblicato su American Journal of Preventive Medicine, ha anche dimostrato che il doppio utilizzo di sigarette elettroniche e combustibili (il modello più comune tra gli utilizzatori di sigarette elettroniche) ...