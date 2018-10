Siccità in Germania | il livello del Reno mai così basso

meteoweb.eu

: RT @Radio3tweet: La questione ambientale è diventata centrale nell'elettorato tedesco dopo un'età all'insegna di roghi e siccità in #German… - AFAntoAnt : RT @Radio3tweet: La questione ambientale è diventata centrale nell'elettorato tedesco dopo un'età all'insegna di roghi e siccità in #German… - iris_versari : RT @Radio3tweet: La questione ambientale è diventata centrale nell'elettorato tedesco dopo un'età all'insegna di roghi e siccità in #German… - radio3mondo : RT @Radio3tweet: La questione ambientale è diventata centrale nell'elettorato tedesco dopo un'età all'insegna di roghi e siccità in #German… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Secondo il servizio meteorologico tedesco di Offenbach, il 2018 è stato uno dei 5 anni con meno precipitazioni da oltre 130 anni (da quando sono iniziate le rilevazioni): è uno dei motivi che hanno portato a un drastico abbassamento deldel fiume, la cui situazione preoccupa le autorità. A Düsseldorf ieri i misuratori didelerano fermi a 34 cm (profondità effettiva 190 cm), il record negativo finora era di 40 cm (2003). Secondo Süddeutsche Zeitung, per esperti la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi, mettendo a rischio la navigazione del fiume: attualmente la navigazione viene limitata “e le industrie che ricorrono al trasporto via fiume hanno dovuto in parte ridurre la produzione“, riporta il quotidiano. Molte imbarcazioni viaggiano solo con metà carico e numerose aziende hanno trasferito parte dei loro trasporti sui Tir. L'articolo ...