Serie C | ottava giornata | le probabili formazioni

Serie BKT ottava giornata torna al successo il Crotone contro un mediocre Padova : Crotono 2 Padova 1 Marcatori: 12° Spinelli, 63° Bonazzoli, Firenze 75° Crotone (4-3-1-2): Cordaz, Vaisanen, Sampirisi, Marchizza, Martella, Rohden (Crociata),

Serie B - i risultati dell'ottava giornata : Tutino fa 2 gol - Morosini salva il Brescia : COSENZA-FOGGIA 2-0 33' Tutino, C,, 74' Tutino, C, Cosenza, 4-3-1-2,: Saracco; Corsi, Idda, Dermaku, Corsi; Bruccini, D'Orazio, 68' Anastasio,, Mungo; Garritano, 72' Palmiero,; Tutino, 83' Baclet,, ...

Serie B - il calendario e gli orari della ottava giornata : Quando si gioca la 7.a giornata di Serie B? L'ottavo turno del campionato di Serie B si gioca su quattro giorni, con un anticipo venerdì 19 ottobre, quattro partite sabato 20 ottobre, tre partite ...

Serie A ottava. Vincono Samp - Cagliari - Lazio e Milan : Continua a volare la Juventus. Bene Lazio e Milan. Ecco i risultati delle partite dell’ottava giornata del campionato di calcio

Serie A - risultati ottava giornata : 16.54 La Lazio si rialza dopo i ko nel derby e a Francoforte:Immobile stende la Fiorentina. Higuain (doppietta) trascina il Milan,colpo Samp (Tonelli) a Bergamo TORINO-FROSINONE (venerdì) 3-2 CAGLIARI-BOLOGNA (sabato) 2-0 UDINESE-JUVENTUS (sabato) 0-2 EMPOLI-ROMA (sabato) 0-2 GENOA-PARMA 1-3 ATALANTA-SAMPDORIA 0-1 LAZIO-FIORENTINA 1-0 MILAN-CHIEVO 3-1 NAPOLI-SASSUOLO ore 18 ...

Highlights Serie A - tutti i gol dell’ottava giornata : i VIDEO e le azioni salienti : Nel weekend del 5-7 ottobre si disputa l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entra nel vivo, ci avviciniamo alla metà del girone d’andata e si disputa l’ultimo turno prima della seconda sosta stagionale per lasciare spazio alle Nazionali. Spettacolo come sempre assicurato, si inizia venerdì con l’anticipo tra Torino e Frosinone poi sabato toccherà a Juventus e Roma impegnate ...

Serie A - tutte le probabili formazioni dell’Ottava Giornata : Si è aperta ieri sera, con l’anticipo Torino-Frosinone vinto dai granata per 3-2, l’ottava Giornata della Serie A 2018-2019. L’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali proseguirà, con il triplo appuntamento di oggi, quando scenderanno in campo Cagliari-Bologna, Udinese-Juventus ed Empoli-Roma. Genoa-Parma inaugurerà con il lunch match la domenica del pallone, con l’Inter di […] L'articolo Serie A, tutte le probabili formazioni ...

Calendario Serie A calcio - gli orari e il programma dell’ottava giornata. Come vedere le partite su Sky e Dazn : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra stasera e domenica 7 ottobre. Il turno del massimo campionato italiano di calcio infatti va in scena subito prima della sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si parte questa sera alle ore 20.30 con Torino-Frosinone, poi ancora tre match al sabato: domani, 6 ottobre, alle ore 15.00 ...