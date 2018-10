Serie BKT ottava giornata torna al successo il Crotone contro un mediocre Padova : Crotono 2 Padova 1 Marcatori: 12° Spinelli, 63° Bonazzoli, Firenze 75° Crotone (4-3-1-2): Cordaz, Vaisanen, Sampirisi, Marchizza, Martella, Rohden (Crociata),

Serie BKT - Spezia-Pescara in chiaro su Rai Sport HD : L'incontro tra abruzzesi e liguri - anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie BKT - sarà visibile anche in chiaro. L'articolo Serie BKT, Spezia-Pescara in chiaro su Rai Sport HD è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT - il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Siena e Pro Vercelli : Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dei due club, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di Garanzia dell’11 settembre. L'articolo Serie BKT, il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Siena e Pro Vercelli è Stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tar - respinti i ricorsi di Siena e Catania sul ripescaggio in Serie BKT : Il Tar del Lazio ha respinto le richieste del club etneo e di quello toscano, relative ai ripescaggi e al format del campionato cadetto. L'articolo Tar, respinti i ricorsi di Siena e Catania sul ripescaggio in Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Facile Ristrutturare nuovo sponsor della Serie BKT : comparirà sulle maniche dei club : La prima patch su tutte le maglie della Serie BKT avrà il logo di Facile Ristrutturare. L'articolo Facile Ristrutturare nuovo sponsor della Serie BKT: comparirà sulle maniche dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT settima giornata quarta sconfitta del Crotone contro un modesto Palermo. Benali il migliore in campo : Palermo 1 Crotone 0 Marcatore: Marchizza (aut.) Palermo (4-3-2-1): Brignoli, Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Murawski, Jajalo, Haas (Rispoli), Trajkovic (Falletti),

Serie BKT il Crotone evita la terza sconfitta consecutiva grazie alla doppietta di Budimir. Contestato Stroppa a fine partita : Crotone 2 Brescia 2 Marcatori: 11° Donnarumma ( r), 56° Budimir, 70° Dall’Oglio, 93° Budimir (r) Crotone (3-5-2): Cordaz, Sampirisi,

Serie BKT - Crotone-Brescia in diretta su DAZN e Rai Sport : Crotone e Brescia si sfidano nell'anticipo del venerdì sera, valido per la sesta giornata del campionato di Serie BKT. L'articolo Serie BKT, Crotone-Brescia in diretta su DAZN e Rai Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT Pescara – Crotone terza sconfitta stagionale - seconda consecutiva - in seguito ad un’altra deludente prova degli uomini di mister Stroppa : Pescara 2 Crotone 1 Marcatori: Mancuso 19°, Benali 49°, Mancuso 59° Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano (Ciofani), Gravillon, Campagnaro, Del Grosso,

Serie BKT quarta giornata sconfitto all’Ezio Scida il Crotone da un buon Verona ora in vetta alla classifica : Crotone 1 Verona 2 Marcatori: Henderson 13°, Colombatto 56°, Firenze 79° Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Sampirisi, Marchizza, Faraoni, Rohden, Benali,

DAZN lancia “Zona Gol” - live tutto il meglio dei match di Serie BKT : Il servizio - che fa il suo esordio questo weekend - permetterà a tutti gli appassionati di vedere live il meglio delle gare di Serie BKT di sabato alle 15. L'articolo DAZN lancia “Zona Gol”, live tutto il meglio dei match di Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT terza giornata Livorno – Crotone si ripete il risultato di Coppa Italia a favore dei pitagorici grazie al gol di Simy sul finire dell’incontro : Livorno 0 Crotone 1 Marcatori: Simy 84° Livorno (3-5-2): Mazzoni, Albertazzi (Giannetti), Dainelli, Di Gennaro, Maicon, Luci (Valiani), Diamanti, Agazzi,

Serie BKT - Cosenza ko a tavolino con il Verona per le condizioni del campo : Il giudice sportivo si è espresso stamani in merito alla gara dello scorso 1 settembre di Serie BKT tra Cosenza ed Hellas Verona L'articolo Serie BKT, Cosenza ko a tavolino con il Verona per le condizioni del campo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT - rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi : Il Tribunale nazionale federale ha disposto il rinvio delle udienze al 28 settembre, in modo da poter accorpare tutti i ricorsi dei club interessati. L'articolo Serie BKT, rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.