Serie B | il Brescia rimonta due gol al Cittadella | cade il Carpi

Serie B - Cosenza-Foggia 2-0. Cittadella-Brescia 2-2 e Ascoli-Carpi 1-0 : L'ottava giornata di Serie B regala la prima vittoria in campionato del Cosenza che tra le mura domestiche batte 2-0 il Foggia: protagonista assoluto Tutino, autore di una doppietta. Tra Cittadella e ...

Serie B - i risultati dell'ottava giornata : Tutino fa 2 gol - Morosini salva il Brescia : COSENZA-FOGGIA 2-0 33' Tutino, C,, 74' Tutino, C, Cosenza, 4-3-1-2,: Saracco; Corsi, Idda, Dermaku, Corsi; Bruccini, D'Orazio, 68' Anastasio,, Mungo; Garritano, 72' Palmiero,; Tutino, 83' Baclet,, ...

Risultati Serie B e la classifica - il Crotone è super : spettacolo tra Cittadella e Brescia [FOTO] : 1/27 Francesco Arena/LaPresse ...

Serie B - il Brescia paga più multe di tutti per i propri tifosi - seguono le pugliesi : C'è una graduatoria non proprio felice che riguarda le multe comminate dal giudice sportivo alle societa' per responsabilita' oggettiva verso i comportamenti dei propri tifosi. Purtroppo sembra dura a morire l'abitudine dei tifosi di festeggiare [VIDEO] con accensione di fumogeni e petardi l'ingresso in campo o una rete della propria squadra. Insieme a questi comportamenti sicuramente sbagliati, si affiancano poi, quelli dei cori razzisti che ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Prima gioia per Brescia - Venezia demolisce Pistoia : Prima vittoria in campionato per Brescia che supera Reggio Emilia dopo un match combattuto: successo in scioltezza per Venezia sul campo di Pistoia Dopo i successi di Sassari nel lunch match, e di Cremona e Milano nelle prime due sfide del pomeriggio, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due sfide interessanti. Nella Prima, Brescia supera Reggio Emilia per 83-79. I padroni di casa riscattano la sconfitta ...

Brescia Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A basket) : diretta Brescia Reggio Emilia info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi domenica 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:14:00 GMT)

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Serie B : Nestorovski premia il Palermo - sorridono Brescia e Spezia : Rosanero in festa, battuto 1-0 il Crotone nel finale. Il Padova si illude prima di venire travolto nella ripresa, Livorno ancora ko

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket – Serie A - Varese vince per un soffio su Brescia : Trieste ko contro la Virtus Bologna : Varese conquista la prima vittoria stagionale su Brescia, Trieste perde contro al Virtus Bologna: i risultati dei posticipi della prima giornata di Serie A Anche gli ultimi due match della prima giornata di questa stagione di Serie A sono andati in scena. La sfida tra la Openjobmetis Varese e la Germani Basket Brescia è terminata sul punteggio di 81-80. La squadra di Attilio Caja ha vinto di misura sull’altro team lombardo, grazie ...