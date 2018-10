Serie A | Roma - Spal 0-2 | Petagna e Bonifazi nel colpo estense che sorprende i giallorossi

Diretta / Biella Virtus Roma streaming video e tv : parla coach Bucchi - orario (basket Serie A2) : Diretta Biella Virtus Roma info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, 3^ giornata girone Ovest (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:49:00 GMT)

Serie A - Roma-Spal 0-2 : ANSA, - ROMA, 20 OTT - Spal batte Roma 2-0 in uno degli anticipi della 9/a giornata. In gol Petagna al 37mo del primo tempo, e Bonifazi all'11mo della ripresa. Espulso Milinkovic-Savic della Spal, per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

Serie A - Roma-Spal : probabili formazioni e diretta dalle 15. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport 202 diretta Roma-Spal Classifica Serie A Serie A Roma spal Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

