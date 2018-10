Serie A | le quote del weekend | Inter-Milan derby equilibrato

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite - 8^ giornata (20-21 ottobre) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse sulle partite che si giocano per l'ottava giornata del campionato cadetto, che torna dopo la sosta per gli impegni delle nazionali(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:43:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 9^ giornata (20-21 ottobre) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse sulle partite della nona giornata. Spicca ovviamente il derby della Madonnina Inter Milan, la Juventus ospita il Genoa mentre il Napoli va a Udine(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:10:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Spal : quote - le ultime novità live (Serie A 9^ giornata) : Probabili formazioni Roma Spal: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita, anticipo della 9^ giornata di Serie A (oggi 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Udinese Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 9^ giornata) : Probabili formazioni Udinese Napoli: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita, anticipo della 9^ giornata di Serie A (oggi 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:47:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Genoa : quote e le ultime novità live (Serie A 9^ giornata) : Probabili formazioni Juventus-Genoa: quote e le ultime novità live su chi sarà in campo oggi all'Allianz Stadium, per la nona giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:18:00 GMT)

Di nuovo in campo la Serie A con le Migliori Quote di William Hill : La Roma aprirà le danze ospitando la Spal. I giallorossi hanno vinto le ultime quattro sfide tra campionato e Champions League, mentre negli ultimi match i ferraresi hanno registrato quattro sconfitte, tenendo una media di almeno due goal subiti a partita. Secondo William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, la squadra di casa si presenta da favorita dello scontro: la sua vittoria è quotata a 1.32, mentre il pareggio e il successo ...

Serie A - nona giornata : ecco le quote Better : Torna la Serie A dopo le due partite della nazionale italiana. La nona giornata si articolerà in tre giorni. ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le dieci sfide. Tre partite si giocheranno sabato: le prime due in classifica, la Juventus (a 1,20) in casa e il Napoli (a 1,60) in trasferta, partiranno con i favori del pronostico rispettivamente contro il Genoa (a 14,00) che ripresenterà in panchina Juric al posto ...

Scommesse Serie A - nona giornata : le quote - i pronostici e le possibili sorprese : Terminata la seconda pausa per le nazionali, si riparte spediti con il campionato di Serie A di calcio: tutto pronto per la nona giornata, ricomincia la lotta per le posizioni di vertice e, ovviamente, per lo scudetto. Tanti gli incontri interessanti in questo turno che sarà, come di consueto, spalmato nel week-end. Andiamo a scoprire le quote e i pronostici per quanto riguarda le Scommesse. nona giornata, tutte le quote per le ...

Serie A - è caccia al trono dei bomber : le quote sorridono a Piatek e Cristiano Ronaldo : L’attaccante del Genoa ha pareggiato la quota di Cristiano Ronaldo, grazie allo splendido avvio di stagione con i rossoblu Ha segnato per la settima partita consecutiva, eguagliando il primato di Batistuta che nel 1994/95 fu l’ultimo ad andare a segno nelle prime sette giornate di Serie A. Alfredo Falcone/LaPresse Krzysztof Piatek continua a volare nella classifica marcatori nonostante il ko con il Genoa e per i traders di ...

Serie A - quote scudetto : Juventus in pole “inseguita” dal Napoli : Serie A, quote scudetto: la Juventus è la grande favorita per la vittoria finale, il Napoli sembra essere l’unica concorrente L’ottava giornata di Serie A è stata un turno di “assestamento”: hanno vinto tutte le prime sei squadre in classifica e gli equilibri in vetta sono rimasti inalterati. Così come identico è rimasta la valutazione dei trader 888sport.it sulla lotta scudetto, praticamente una fotografia della ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Inter : Petagna vs Icardi - Ultime novità live e quote (Serie A 8^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Inter: quote e le Ultime novità live sui titolari chiamati in campo questa sera al Mazza per l'8^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Probabili formazioni / Milan Chievo : ultime novità live e quote - Higuain vs Stepinski (Serie A) : Probabili formazioni Milan Chievo: quote e le ultime novità per la sfida di questo pomeriggio a San Siro, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:52:00 GMT)