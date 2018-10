Serie A Frosinone | Longo | «Dovremo essere agguerriti e propositivi»

Serie A L'Empoli si allena : ecco chi non ci sarà contro il Frosinone : L'Empoli continua a preparare la sfida contro il Frosinone in programma domenica allo stadio 'Stirpe' alle 12.30. Gli azzurri hanno lavorato nel pomeriggio, anche contro i ciociari dovrebbero scendere ...

Serie A Frosinone - lavoro a parte per Perica e Krajnc : Frosinone - Seduta mattutina per il Frosinon nel ritiro del Mancini Park Hotel. Dopo il consueto riscaldamento, squadra in campo per un test in famiglia. E' rientrato dalla Nazionale Joel Campbell . ...

Serie A Frosinone - Longo attende il rientro di Campbell : Frosinone - Da ieri il Frosinone è tornato nella sede del ritiro romano del Mancini Park Hotel per preparare la delicata sfida che domenica li vedrà ospitare al l' Empoli . Ancora assenti i quattro ...

Serie A Frosinone - Stirpe : «Non cambierò Longo fino a quando sarà difendibile» : Per politica consolidata della Società - prosegue - voglio ricordare che non rinnoviamo contratti, a meno che non ci siano fuoriclasse, a giocatori attorno ai 30 anni. In questo caso noi chiamiamo i ...

Serie A Frosinone - Stirpe : «Dobbiamo dare tutti più per cambiare la situazione» : Frosinone - Maurizio Stirpe sul momento difficile della sua squadra: " Il Frosinone , negli ultimi 4 mesi, ha vissuto un clima di incertezza che ha soffocato l'entusiasmo per la promozione conquistata ...

Serie A Empoli - Antonelli verso il rientro con il Frosinone : Empoli - L' Empoli sta per iniziare la settimana che lo porterà alla sfida contro il Frosinone . Gara spartiacque, uno scontro salvezza dove invertire un ruolino di marcia che ha suscitato qualche ...

Serie A Frosinone - il 13 ottobre amichevole con la Viterbese : ROMA - Il Frosinone di Moreno Longo , stanziato a Roma, nella giornata odierna ha svolto un allenamento pomeridiano: prima esercitazioni tattiche e poi partitella. Capuano ha lavorato in palestra ...

VIDEO/ Torino-Frosinone (3-2) : Mazzarri - "gli arbitri ci stavano riprovando : voglio rispetto" (Serie A) : VIDEO Torino Frosinone (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita di Serie A, 8^ giornata. I granata battono i ciociari con i gol di Rincon, Baselli e Berenguer.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Video/ Torino-Frosinone (3-2) : highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Torino Frosinone (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita di Serie A, 8^ giornata. I granata battono i ciociari con i gol di Rincon, Baselli e Berenguer.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Serie A. Il Torino batte 3-2 il Frosinone : Successo granata nel primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il Torino batte 3-2 il Frosinone e vola momentaneamente al

Serie A Torino-Frosinone 3-2 - il tabellino : TORINO - Vittoria del Torino sul Frosinone nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato. Granata in avanti nel primo tempo con Rincon , raddoppio ad inizio ripresa con Baselli . Il Frosinone però ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Frosinone 3-2. Berenguer salva i granata dalla rimonta ciociara : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata, avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer, che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, ...

Torino-Frosinone 3-2 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Torino-Frosinone, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Highlights Serie A e pagelle Torino-Frosinone 3-2 : granata vincono soffrendo – VIDEO : Torino-Frosinone 3-2, LA CRONACA – Bel primo tempo del Torino. Prima colpiscono un palo con Belotti, poi Rincon la sblocca con un tiro dal limite dell’area di rigore. I ciociari non riescono a rendersi pericolosi in avanti Nella seconda frazione di gioco l’undici di Mazzarri raddoppia subito con Baselli, poi si fa raggiungere nel giro […] L'articolo Highlights Serie A e pagelle Torino-Frosinone 3-2: granata vincono ...