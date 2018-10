Serie A | derby di Milano in equilibrio per i ‘bookie’

Serie A - le quote del weekend : Inter-Milan derby equilibrato : Inter-Milan è di certo il piatto forte del weekend di calcio in Serie A, una gara tra squadre tornate molto competitive Equilibrio, con leggera inclinazione sul nerazzurro: è questo il responso dei trader Stanleybet.it sul derby di Milano di domenica sera, partita clou del nono turno di Serie A. Il successo dell’Inter è collocato a 2,45, il 2 del Milan è a 3,00. Da non sottovalutare l’opzione pareggio, a 3,15, anche perché è il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : derby di Milano da non perdere - la Juventus ospita il Genoa - il Napoli sul campo dell’Udinese : La nona giornata di Serie A è alle porte: si inizia domani con 3 anticipi, per poi concludere con l’ormai classico Monday Night. Ad aprire il turno saranno Roma e Spal, che si sfideranno all’Olimpico alle 15 in punto. La squadra di casa sembra aver superato il momento di crisi grazie ai 3 successi di fila in campionato, oltre alla vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen, che hanno rilanciato le ambizioni di Dzeko e compagni. ...

Inter-Milan - derby Serie A : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita : Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, l’imperdibile stracittadina che mette al confronto le due squadre del capoluogo meneghino: si preannuncia Come sempre una partita avvincente e appassionante dove la passione delle due tifoSerie e la rivalità tra le due squadre verranno esaltate alla ...

Serie A - gli arbitri della nona giornata : derby a Guida : Serie A– Dopo le due settimane di sosta, la Serie A è pronta a riaprire i battenti. Lo farà sabato pomeriggio alle ore 15:00, quando la Roma ospiterà una Spal a caccia di riscossa dopo le recenti uscite negative. Gli emiliani, fermi ai 9 punti raccolti nelle prime 4 giornate, arrivano all’Olimpico dove troveranno una […] L'articolo Serie A, gli arbitri della nona giornata: derby a Guida proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Serie A - 9^ giornata : le probabili formazioni - lo spettacolo del derby Inter-Milan : Serie A, 9^ giornata: le probabili formazioni – Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca la 9^ giornata. Il turno si apre con il match tra Roma e Spal mentre alle 18 in campo la Juventus, i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi e dovranno vedersela con il Genoa. Trasferta difficile per il Napoli contro l’Udinese, nel lunch match della domenica lo scontro salvezza tra Frosinone ed Empoli. ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano vince il derby - pareggia Trieste : Sesto turno di gare della Serie A di Pallamano maschile che vede nuovamente al comando il Bolzano, capace di far suo il derby altoatesino contro il Brixen con il punteggio di 31-23, grazie anche alle 6 reti dell’ala Stefano Arcieri. A causa dei rinvii di Pressano-Conversano e Siena-Fasano il match più interessante diventa quello tra Trieste e Merano, terminato 23-23. Non sono infatti bastati ai giuliani le 10 reti di Bozidar Lekovic, con ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Diretta gol live score 1^ turno : spicca il derby di Siracusa : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite che sono valide per il primo turno nella fase ad eliminazione Diretta. Martedì 9 ottobre si giocano tre gare(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Inter-Milan - derby nona giornata Serie A : data - programma - orario e tv : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoSerie sono molto calde per il big match, ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B : il derby dell'Artemio Franchi : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B, che oggi propongono gran parte delle partite della 5^ giornata (7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:52:00 GMT)

Maltempo in Calabria - rinviato il derby di Serie C Catanzaro-Reggina : era in programma per Sabato pomeriggio : “La chiusura degli impianti sportivi riguarda, ovviamente, anche lo stadio ‘Nicola Ceravolo’. Il derby fra Catanzaro e Reggina, in programma alle 16:30, verrà pertanto rinviato”. Lo comunica una nota del Comune di Catanzaro. “Consentire la disputa di un incontro di calcio di questa importanza sarebbe andato contro il buon senso – ha sottolineato il sindaco – perché significava non tenere conto delle ...