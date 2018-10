Serie A Atalanta | Gasperini | «Ripartiamo con fiducia»

Serie A Atalanta - Gomez : «Classifica rischiosa - dobbiamo riprenderci» : BERGAMO - " Ora affrontiamo tante squadre che hanno bisogno di punti, ma anche noi abbiamo l'esigenza di migliorare la nostra classifica ". Il Papu Gomez ai microfoni di Sky Sport 24, parla della prossima gara contro il Chievo . " Nelle ultime partite abbiamo fatto solo due gol , eppure ne abbiamo fatti otto col Sarajevo , 3 con Haifa e Roma , quattro con il Frosinone . E'...

Serie A Atalanta - Gasperini ritrova Berisha e Djimsiti : BERGAMO - Ripresa dei lavori in casa Atalanta dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Gasperini , in vista del prossimo impegno di campionato contro il Chievo, domenica alle 15 al Bentegodi. ...

Serie A Atalanta - Rigoni : «Messi idolo - Dybala un amico» : BERGAMO - "Beckham mi piaceva molto e guardavo con attenzione come calciava il pallone. Poi Ronaldinho, e alla fine è arrivato Messi che ha superato tutti. Per me Messi è imparagonabile a tutti gli ...

Serie A Atalanta - allenamento a parte per Zapata : BERGAMO - Seduta mattutina per l' Atalanta , che ha lavorato al Centro Bortolotti di Zingonia nella settimana della sosta. Per la squadra lavoro sul campo principale, mentre Masiello si è dedicato ...

Serie A Atalanta - per Zapata allenamento a parte : BERGAMO - Seduta mattutina per l' Atalanta , che ha lavorato al Centro Bortolotti di Zingonia nella settimana della sosta. Per la squadra lavoro sul campo principale, mentre Masiello si è dedicato ...

Serie A Atalanta - Gollini : «Siamo fiduciosi - ci rialzeremo» : ... Pierluigi Gollini , analizza il momento difficile attraversato dalla sua squadra: " Negli ultimi due anni girava tutto a nostro favore - spiega l'estremo difensore ai microfoni di Sky Sport - ma ...

Serie A Atalanta - restyling dello stadio : permessi entro fine anno : BERGAMO - entro fine anno l' Atalanta potrà presentare il permesso di costruire per il parziale rifacimento dello stadio di Bergamo, di sua proprietà. A indicare le tempistiche, in sede di ...

Serie A Atalanta - lesione al retto femorale per Masiello : BERGAMO - Tegola per l' Atalanta , che ha ripreso oggi la preparazione durante la pausa del campionato per le nazionali. Gli esami cui è stato sottoposto Andrea Masiello hanno evidenziato una lesione ...

Serie A - la classifica riscritta dalle statistiche : Milan avanti all'Inter - Atalanta ed Empoli da Europa League : Se fosse possibile riscrivere la classifica della Serie A tenendo conto delle statistiche sulla qualità del gioco offensivo e difensivo, le sorprese non mancherebbero. Perché i punti non sono sempre l'...

Video/ Atalanta Sampdoria (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Atalanta Sampdoria (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata all'Atleti Azzurri d'Italia, ottava giornata di Serie A. Decide la rete di Tonelli(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Il nostro obiettivo ora è cambiato - dobbiamo fare punti» : Atalanta-SAMPDORIA 0-1: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie A Tutto sull'Atalanta Serie A Atalanta Gasperini Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Serie A - Tonelli lancia la Sampdoria. Atalanta in crisi nera : è la quinta sconfitta : L' Atalanta perde in casa contro la Sampdoria e continua il suo momento di crisi, mentre per l'undici di Giampaolo la classifica sorride e li vede in pienza zona-Champions League. Partono decisamente ...

Serie A - la Lazio batte la Fiorentina. Sampdoria di misura sull'Atalanta : Dopo le vittorie di Torino, Cagliari, Juventus e Roma rispettivamente contro Frosinone, Bologna, Udinese ed Empoli, l'ottava di Serie A è continuata con l'anticipo pirotecnico dell'ora di pranzo che ...

Serie A - Atalanta-Sampdoria 0-1 : il tabellino : Atalanta-Sampdoria 0-1 - PRIMO TEMPO 0-0 MARCATORI - 31′ st Tonelli ATALANTA, 3-4-1-2, - Gollini; Toloi, Palomino, Masiello, dal 24′ pt Mancini,; Hateboer, Pasalic, dal 12′ st Ilicic,...