Serie A | 9^ giornata campionato 2018-2019 | le partite di oggi in diretta tv e streaming

Probabili Formazioni Serie A 2018-2019 : 9.a Giornata : Formazioni Serie A aggiornate per avere i consigli giusti per il Fantacalcio. Formazioni Serie A – Stagione 2018-2019 – 9.a Giornata Probabili Formazioni Serie A 2018-2019: 9.a Giornata Il campionato di Serie A 2018-2019 è pronto ai nastri di partenza e la Juventus come al solito si troverà e difendere ancora una volta il tricolore.

Probabili formazioni Serie A / Moduli - scelte e dubbi : CR7 - lo stakanovista (9^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: i Moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori per le partite della nona giornata. Si torna in campo dopo la sosta, nel dettaglio i possibili schieramenti(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:18:00 GMT)

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Juventus - la striscia prosegue? (9^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse sulle partite della nona giornata. Spicca ovviamente il derby della Madonnina Inter Milan, la Juventus ospita il Genoa mentre il Napoli va a Udine(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : big verso le Coppe (9^ giornata) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 9^ giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi di oggi 20 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:08:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B / Mosse - moduli e dubbi : Ascoli - Valeau è out (8^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista della partite previste nella 8^ giornata del campionato cadetto 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:02:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Foggia in grande risalita! (8^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi dell'ottava giornata. Si torna a giocare dopo la sosta: il clou è al Tombolato con Cittadella-Brescia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Serie A - il calendario della nona giornata : Oggi tocca a Roma, Juventus e Napoli, mentre domani c'è il derby di Milano

Pronostici Serie B / Scommesse e quote : i numeri del sabato (8^ giornata) : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse sulle partite che si giocano per l'ottava giornata del campionato cadetto, che torna dopo la sosta per gli impegni delle nazionali(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Fantacalcio - Serie A 9^ giornata : le probabili formazioni : La cosa più bella di ogni pausa del Campionato di Serie A è il giorno in cui i tifosi, e i fantallenatori, possono iniziare a studiare le formazioni per il weekend. E la 9° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 20 e lunedì 22, non sfugge alla regola.

Cremona Cantù/ Streaming video e tv : orario e risultato live (basket Serie A1 3^ giornata) : Diretta Cremona Cantù, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRadi ed è valida per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Serie A - tutte le quote scommesse della nona giornata : Parma-Lazio: domenica 21 ottobre ore 15 su Sky Sport Non poteva sperare in un avvio migliore il Parma di D'Aversa, che con un bottino di 13 punti in 8 gare è nel pieno della sua miglior partenza

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Mosse - moduli e dubbi : l'elenco degli squalificati (8^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista della partite previste nella 8^ giornata del campionato cadetto 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 9giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 9giornata. Ecco chi schierare nel nono turno del massimo campionato , 20-21-22 ottobre, .

Probabili formazioni 9a giornata di Serie A - 21-10-2018 : Le ultimissime di Frosinone ed Empoli: Longo cala il tris, si rivede PasqualLongo deve forzatamente battere i toscani per non perdere definitivamente contatto con la zona salvezza e puntellare una panchina molto incerta. E lo fa calando il tridente pesante davanti, con Ciano a sostegno di Campbell e Ciofani. Sugli esterni Zampano e Molinaro supportano Chibsah e Maiello, in mezzo, mentre dietro agiranno Brighenti, Ariaudo e Goldaniga.Non ...