Serbia-Italia | 14-11 Live Alle azzurre il primo set 21-25

LIVE Italia-Serbia volley - Finale Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : 1-0 - azzurre in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa affrontando la slave nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La nostra Nazionale si è qualificata per la partita decisiva a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino 2002 e oggi scenderà in campo a Yokohama (Giappone) per andare a caccia della gloria, servirà un’autentica ...

Pallavolo femminile - l'ora dell'Italia La diretta della finale con la Serbia : Il sogno - ormai diventato obiettivo - è ripercorrere le gesta dell'Italia di Bonitta campione del mondo nel 2002. L'ultimo ostacolo che separa le azzurre dal titolo iridato è quella Serbia capace di ...

Mondiali volley femminili - Italia-Serbia : cominciato il primo set [LA FINALE IN DIRETTA] : L’Italia in FINALE contro la Serbia per vincere il secondo oro iridato nella storia della pallavolo femminile azzurra, dopo quello conquistato nel 2002 a Berlino. All’ultimo atto dei Mondiali in Giappone di fronte c’è la squadra favorita della vigilia, già vincitrice dell’Europeo lo scorso anno e dell’argento olimpico due anni fa. Per tentare anche quest’ultima impresa, coach Davide Mazzanti si affida al ...

Diretta Italia-Serbia - finale mondiale 2018 volley femminile : L'Italia di Mazzanti affronta la Serbia a Yokohama nella finale dei Mondiali di Pallavolo 2018. Le ragazze terribili hanno vinto tutte le partite giocate tranne quella con la Serbia nella fase a gironi. Le azzurre cercano l'oro che manca dal 2002.Continua a leggere

Volley - Mondiale - finale : Italia-Serbia : Tutto è pronto per la finale del Mondiale nell'impianto di Yokohama. L'Italia affronta per la seconda volta nella manifestazione la Serbia vicecampionessa olimpica. Nella prima gara le azzurre hanno ...