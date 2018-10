Serbia 3- Italia 2 | in Giappone si infrange il sogno mondiale delle Azzurre del Volley

Mondiali - Italia battuta al tie-break dalla Serbia 2-3 : Roma, 20 ott., askanews, - L'Italia della pallavolo femminile si inchina alla Serbia nuova campionessa del mondo solo al tiebreak, dopo avere provato l'impossibile per conquistare il secondo mondiale della loro storia, 16 anni dopo il primo. L'Italia è stata sconfitta 3-2 dalla Serbia, 21-25, 25-14, 23-25, ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Serbia 2-3 : Egonu non basta. Scelte incomprensibili di Malinov - Sylla sbaglia troppo : L’Italia si è arresa per 3-2 alla Serbia nella finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Una sfida equilibrata e decisa da alcuni piccoli dettagli che hanno fatto pendere la bilancia dalla parte delle balcaniche. Pagelle Italia-Serbia 2-3 Paola Egonu, 8: questa sera non è riuscita a vincere da sola. Non sono bastati i suoi 33 punti, con un ottimo 50% in attacco. Offende con una continuità impressionante, resta da capire perché venga a ...

Mondiali Volley 2018 – La Serbia è campione del mondo - ma l’Italia detta legge nell’assegnazione dei titoli individuali! : Ai Mondiali di Volley femminili 2018 l’Italia si deve ‘accontentare’ di un argento, ma su 8 premi alle giocatrici più forti della competizione 4 sono per le azzurre Dopo cinque intensissimi set la Serbia batte l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15) le azzurre si arrendono alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi ...

Mondiali di volley : Italia d’argento - la Serbia vince al tie break : La pricipessa Cristina ChirichellaL'umile e predestinata Ofelia MalinovLa rockettara Carlotta CambiL'avvocato Paola EgonuLa mamma Serena OrtolaniLa familiare Lucia BosettiLa millennial Elena PietriniMiriam Sylla che ha battuto il razzismo Sylvia Nwakalor, nigeriana di LeccoLa bambina Sarah FahrLa testimonial Marina LubianLa timida Anna DanesiLa professionale Monica De GennaroL’innamorata Beatrice ParrocchialeE’ stata battaglia, fino all’ultimo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la classifica finale e tutti i piazzamenti. Vince la Serbia - Italia seconda : I Mondiali 2018 di Volley femminile si sono disputati in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La Serbia ha conquistato il suo primo titolo sconfiggendo l’Italia in finale, la Cina completa il podio. Di seguito la classifica finale dei Mondiali 2018 di Volley maschile.-- Mondiali 2018: classifica finale E PIAZZAMENTI - 1. Serbia - 2. Italia - 3. Cina - 4. Olanda - 5. USA - 6. Giappone ...

Albo d’oro Mondiali volley femminile - il medagliere : primo titolo della Serbia - Italia seconda. URSS sempre in testa : La Serbia ha vinto i Mondiali 2018 di volley femminile sconfiggendo l’Italia per 3-2 nella Finale di Yokohama. primo titolo iridato per le slave mentre le azzurre conquistano il primo argento dopo il trionfo del 2002. Di seguito l’Albo d’oro dei Mondiali. Albo D’ORO Mondiali: EVENTO ORO ARGENTO BRONZO Giappone 2018 Serbia Italia Cina Italia 2014 USA Cina Brasile Giappone ...

