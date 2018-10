Senza memoria in Scozia | foto e ricordi

Imprenditore Senza memoria in Scozia - la moglie lo aiuta con foto e ricordi : Non sa più parlare l'italiano e ha perso completamente la memoria. La moglie, che ha raggiunto Salvatore Mannino in Scozia, nell'ospedale dove è ricoverato, sta cercando di aiutare l'Imprenditore ...

Don Eyles - l'hippie che inventò il codice per le missioni Apollo : 'Noi sulla Luna con un computer Senza memoria' : 'No, a essere sinceri non ci si pensava, era più forte l'entusiasmo di avventurarsi in quel mondo ignoto'. Lei, lunghi capelli e baffi biondi, jeans scampanati, occhialetti alla Lennon, ha dovuto ...

Niente storia alla maturità. Formeremo giovani Senza memoria : Via la traccia di storia dagli esami di maturità, questa la novità dal mondo della scuola, passata quasi in sordina mentre il dibattito sulla cosiddetta Manovra del Popolo monopolizzava l'attenzione generale, tra i timori dei risparmiatori e l'occhio fisso ai valori dello spread in salita.Ci ha pensato la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e simbolo di una difesa strenua della memoria contro ...

Il film di Florian Henckel von Donnersmarck, presentato al Festival di Venezia 2018, attraversa tre epoche della storia della Germania da una prospettiva originale.

La trattativa Stato-mafia e un Paese Senza memoria (e forse senza futuro). Parla Nino Di Matteo : Un “Patto sporco”. È quello che emerge dalla sentenza Stato-mafia ed è quanto riportato in un libro scritto a quattro mani dal sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, Nino Di Matteo e da Saverio Lodato (edito da Chiarelettere). “Dal 20 aprile del 2018 abbiamo una sentenza di primo grado che certifica che la trattativa ci fu e che uomini dello Stato si resero complici dei vertici di Cosa ...

Il ministro Senza memoria. Tra “assassini politici” e controriforme del lavoro : L’invettiva di Di Maio contro “gli autori del Jobs Act”, additati come “assassini politici”, segna un improvviso abbassamento ulteriore del livello, già molto basso, del confronto politico in Italia. Per due motivi di natura molto diversa. Il primo e più immediatamente evidente è che l’invettiva v