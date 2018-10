Semplicemente | Qui è ora

spettacoli.tiscali

: Oggi tutti 'si divertono' a riguardare il momento in cui io 'spengo il microfono a Tria', ma, anche qui, RIGUARDATE… - borghi_claudio : Oggi tutti 'si divertono' a riguardare il momento in cui io 'spengo il microfono a Tria', ma, anche qui, RIGUARDATE… - SirDistruggere : Vorrei tranquillizzare quelli di passaggio a Salerno. Non siete capitati in una curvatura dello spazio tempo, sempl… - Gcabocla1 : RT @giuslit: E qui la faccenda comincia a farsi interessante. Infatti i numeri sono ovviamente quelli, ma non sono SOLO quelli. Andando all… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) "Questo documentario racconta qualcosa di non chiaro e non visibile ai più. E' uno straordinario documento che onora la vita e negli oratori lo si fa, come diceva Munari, silenziosamente, senza che ...