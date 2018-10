Se anche a Milano torna la boxe

Milano. Case Bianche di via Salomone trasformate in un museo e in un teatro : “Installazioni, una mostra fotografica, teatro, musica, ballo, video-reportage. Questo e altro ancora è ‘Mondo Trecca’ , una giornata di eventi

Meditare ovunque è possibile : con Art of Living anche in tram a Milano : La scienza ci dice che la meditazione, oltre ad essere salutare per la biochimica del nostro organismo, si riversa nel rapporto con il contesto ambientale in cui siamo inseriti: quando meditiamo ...

BORSA MILANO pesante su rialzo spread - giù banche - crollo cementieri : ... in attesa di una lettera che il commissario Ue agli Affari economici Moscovici dovrebbe consegnare in giornata al ministro dell'Economia Tria in cui solleva i timori delle autorità europee sulla ...

INCENDIO MILANO - ARIA IRRESPIRABILE : CORSA ALLE MASCHERINE/ Ultime notizie : fumo e puzza anche a Saronno : MILANO, INCENDIO Bovisasca: ARIA ancora IRRESPIRABILE. Avviso ai cittadini da parte degli esperti: “Tenete chiuse porte e finestre e sostate il meno possibile negli spazi aperti"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:34:00 GMT)

Basket - serie A Milano passa a Bologna - anche Venezia e Cremona a punteggio pieno : ROMA - Milano non ferma la propria corsa: l'Olimpia passa in casa della Virtus Bologna e resta a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. A condividere la vetta con gli uomini di Pianigiani ...

Fondazione Fiera Milano - 155 milioni da Bei e banche per il piano di investimenti : ... dopo le difficoltà degli anni della crisi economia, appare in buona salute: le aree locate sono state nel 2017 il 13,4% in più rispetto al 2013 e anche gli espositori sono tornati stabilmente sopra ...

"La difficile periferia di Milano ha fatto di me un artista. Agnelli? È se stesso anche a XFactor - anche se non lo guardo" : Il suo primo concerto ricorda di averlo fatto in oratorio, a Niguarda, nella periferia nord di Milano. "Avevo 17 anni e suonavo la chitarra elettrica da una settimana". Oggi Xabier Iriondo, chitarrista degli Afterhours - di cui è considerato l'anima sperimentale - e, come ama definirsi, "manipolatore sonoro" di diversi progetti musicali come Tasaday, A short apnea e Uncode duello, è un artista eclettico.Musicista, produttore, ...

Verona - “Aborto libero e garantito” : in migliaia in piazza per difendere la legge 194. Sostegno anche da Milano : In migliaia sono scese in piazza a Verona per difendere un loro diritto. Quello di abortire, previsto dalla legge 194. Al grido di “il corpo è mio, decido io” e “fuori gli obiettori dagli ospedali”, le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato dopo la contestata mozione 434 sull’aborto, votata in consiglio comunale, anche dalla capogruppo del Pd. Il corteo è partito dalla stazione Porta Nuova e ...

Giornate FAI d’autunno Milano. Porte aperte anche a Palazzo Marino : Un fine settimana per ammirare le bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle

Fiera Milano pianifica ambiziosi investimenti : funding da BEI e pool banche guidato da Intesa : La Fondazione Fiera Milano ottiene un importantissimo finanziamento di 115 milion i di euro per supportare il suo Programma di investimenti strutturali , previsti dal piano industriale 2018-2020, per ...

anche all'Apple Store Piazza Liberty a Milano sbarca The Big Draw Festival : Oggi Apple contribuisce in modo importante nel mostrare il talento creativo delle persone in tutto il mondo'. @LuS_inc

BORSA MILANO in ribasso - banche meglio di Europa - vendite lusso - auto : La BORSA di MILANO è in ribasso con l'Europa dopo il netto calo di Wall Street ieri, alimentato dalle attese di un aumento dei rendimenti, causa la forza dell'economia Usa. Si attende il dato sui prezzi al consumo Usa, alle 14,30 italiane, che potrebbe dare ulteriori indicazioni sull'andamento dei tassi ufficiali negli Stati Uniti. A fronte di vendite ...

Dopo Wall Street crolla anche Tokyo : il Nikkei perde il 3 - 89% - listini cinesi a -5% | Male anche Milano : Le tensioni commerciali tra Cina e Trump accentuano l'ondata ribassista iniziata in settimana sui titoli tecnologici quotati al Nasdaq. Giù in apertura anche i listini europei

Terrorismo - espulso imam che nel 2009 aggredì Daniela Santanchè a Milano : Il Viminale: aveva anche "legami con alcuni soggetti pericolosi come Mohamed Game", l'autore dell'attentato alla caserma dell'Esercito Santa Barbara di Milano.