Scuola | studente minaccia la prof con una pistola alla tempia | dove è successo

Attentato Crimea - bomba e sparatoria in una Scuola : 18 morti/ Ultime notizie - killer sarebbe studente suicida : Crimea, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 13 morti e 70 feriti. Media Ucraina, "forse più esplosioni e spari contro studenti": Ultime notizie, Russia non esclude terrorismo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:33:00 GMT)

Sarzana - spray urticante al peperoncino a Scuola : 1500 evacuati/ Indagini in corso : "ore contate" per studente : Sarzana: spray urticante a scuola, evacuati 1500 studenti. Ultime notizie, 22 alunni ricoverati a seguito di malori e difficoltà respiratorie: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:14:00 GMT)

Scuola : manichini di Salvini e Di Maio bruciati a Torino - denunciate due studentesse : Due studentesse "vicine" al centro sociale Askatasuna sono state denunciate dalla polizia per i disordini avvenuti stamattina in centro a Torino, in occasione del corteo studentesco organizzato per protestare contro l'attuale politica del governo. Alla manifestazione, promossa dal Kollettivo Studenti Autorganizzati con l'adesione del Laboratorio Studentesco, hanno partecipato circa 400 studenti che, partiti da piazza ...

Pavia : controlli antidroga in una Scuola - studente sorpreso con hashish : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Si allarga a tutta la Lomellina l’attività di controllo dei carabinieri della compagnia di Vigevano finalizzata al contrasto dei reati di spaccio di stupefacenti nell’ambito degli istituti scolastici e dei centri di aggregazione giovanile, nell’ambito dell’operazione Sc

Studentessa chiede uno zaino e dei quaderni per la Scuola : il padre la picchia. Bimba di 10 anni le dona 15 euro : Un messaggio che ha colpito molto e che è stato riportato sui social e soprattutto che dà ancora speranze per un mondo migliore.

Rissa fuori da Scuola - uno studente finisce in ospedale : Rissa fuori da scuola, intervenuti i carabinieri Schiaffi, calci e pugni martedì dopo l'uscita da scuola tra un gruppo di studenti nella zona antistante all'ex tribunale. Per motivi al vaglio dei ...

Studente lascia una scritta disperata sul muro della Scuola : i compagni reagiscono così : E' successo in un liceo di Bassano del Grappa: vista la scritta sulla parete esterna dell'edificio, gli altri alunni hanno...

Maltempo Campania - il forte vento rompe la finestra della Scuola : studente ferito : Due vetri rotti e una studentessa ferita lievemente ad un gomito. E’ accaduto, questa mattina, all’istituto secondario superiore ‘Vico’ di Nocera Inferiore a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Salernitano dalla serata di ieri. La giovane alunna del liceo classico è stata colpita ad un braccio da alcuni cocci frantumatisi dopo la caduta dei vetri. Le sue condizioni non destano alcuna ...

Bergamo - scontro tra bus all'uscita da Scuola : grave il secondo studente rimasto schiacciato : Operato d'urgenza, rischia l'amputazione di una gamba: indagini a tutto campo per l'incidente, che ha visto la morte di un 14enne e il ferimento di un terzo ragazzo

Gazzaniga (Bergamo) - scontro tra bus all’uscita da Scuola : morto un ragazzino. L’incidente ripreso da uno studente : Un video è stato girato con il cellulare da uno studente nel momento in cui si è verificato l’incidente che ha coinvolto tre ragazzini, uno dei quali è morto e due sono rimasti feriti. Lo scontro tra due autobus di linea avvenuto intorno alle 13 di lunedì 24 settembre all’uscita dalle scuole, alla stazione di Gazzaniga, nel Bergamasco, in un momento di grande traffico e in una zona particolarmente frequentata. L'articolo Gazzaniga ...

Scontro tra bus all'uscita di Scuola - grave uno studente nella Bergamasca : feriti altri due ragazzi : A Gazzaniga, stavano tornando a casa al termine delle lezioni. Sul posto ambulanze e due elicotteri dell'Areu di Bergamo e Brescia

Monza : alla Scuola Ardigò l'aula su misura per lo studente disabile : Un cantiere importante in estate alla scuola Ardigò di Monza: realizzata una nuova aula al pianterreno per consentire a un alunno disabile di spostarsi in carrozzella. Richiesta al Comune da studenti ...

Scuola quanto mi costi : per ogni studente si spendono 526 euro : Federconsumatori ha stimato la spesa media per l'acquisto del materiale scolastico in vista dell'inizio del nuovo anno. Un...