Scuola | come sopravvivere tra rette costose e filosofie di vita diverse

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria : svolgimento e come prepararsi per la prova orale : Cresce l’attesa per il bando relativo al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento e dell’ulteriore requisito dei due anni di servizio negli ultimi otto nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. In attesa dell’uscita del bando, uscita prevista nelle ...

Scuola/ Il Miur : nuovo esame di Stato - ecco come (non) cambia la didattica : La circolare del Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 introduce alcuni elementi innovativi sull'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Li spiega ETTORE ACERRA (dirigente Miur)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:10:00 GMT)MATURITA' 2018/ ecco perché le griglie di correzione non possono sostituire l'Invalsi, di R. ViciniMATURITA' 2018/ Tutti gli errori di un "revisionismo" che non fa bene a nessuno, di S. Ballabio

Cercasi docenti per la Scuola dell’Infanzia a Torino : come candidarsi : I Servizi Educativi del Comune di Torino cercano candidati docenti disponibili per supplenze nelle scuole dell’Infanzia, da reperire il più presto possibile. Gli interessati devono compilare il modulo “Iscrizione Graduatoria in calce” presente sul sito del Comune: www.comune.Torino.it/concorsi/concorsi.shtml. Procedura di riferimento: TD01/16- Selezione pubblica, per titoli, ai fini della formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo ...

Scuola - gruppo di docenti al ministro Bussetti : ‘Politica in classe? Ecco come rispondiamo a Salvini’ : Un gruppo di docenti ha scritto e inviato una lettera al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, quale risposta alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dove il leader della Lega Nord si augurava che i docenti non facessero politica a Scuola. I docenti scrivono al ministro Bussetti sulla questione ‘politica in classe’ sollevata dal vicepremier Salvini come riportato dal quotidiano ...

Autonomia regionale in arrivo - come influirà sulla Scuola e gli insegnanti? : E’ stato avviato da alcune regioni italiane l’iter per ottenere l’Autonomia regionale, amministrativa e legislativa, su alcuni temi fondamentali come lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e governo del territorio. Le regioni interessate sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sull’Autonomia veneta, è intervenuto tramite Facebook l’assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, ...

Scuola : Miur - arriva come sarà la nuova Maturità : Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione ...

Scuola - reclutamento : come si diventerà insegnanti col Governo Lega-M5S? : Per diventare insegnanti della Scuola, col Governo Lega-M5S si delinea un percorso fatto di abilitazione, concorso per docenti con servizio e concorso per laureati. In alcuni casi si tratta di provvedimenti annunciati, ma che ancora devono essere confermati. Partiamo a parlare del reclutamento della Scuola secondaria. reclutamento Scuola secondaria: correttivi al decreto 59/2017 Il Senatore Pittoni della Lega ha annunciato i correttivi al ...

School Hacks - come affrontare la Scuola al tempo dei social : La vita a scuola può essere un incubo, ma per fortuna ci sono gli amici. Leo, ragazzo brillante ma timido, si è appena trasferito nella nuova scuola, ma può contare su Siry, l’amica di sempre di cui è segretamente innamorato da anni, e sui suoi stravaganti compagni, Nick, J, Spoiler, Mimy, Emily, sempre pronti a dargli una mano. La loro chat di gruppo è meglio di un manuale di sopravvivenza alle sfide quotidiane. La scuola di School Hacks non è ...

"COME FACCIAMO A CACCIARE SALVINI?"/ Bufera a Scuola - ma le vittime sono prof e studenti : Scoppia un caso politico: in un a scuola la docente avrebbe fatto passare un compito in cui si chiedeva "Come FACCIAMO a CACCIARE Salvini?". Ma non è andata così. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:08:00 GMT)13ENNE SUICIDA/ Per rimprovero della madre, non FACCIAMO l'errore di rinunciare a educarli, di G. Lauretanoscuola/ Aspiranti maestri bocciati al concorso? sono i frutti della pedagogia del "poverino", di G. ...

"Come facciamo a cacciare Salvini?". Bufera su frase scritta a Scuola : "Come possiamo avere macchine con un"energia che non inquina? Come risolvere la desertificazione? Come smettere la guerra? Come guarire molte malattie?". Fin qui nulla di strano. Ma poi, nelle domande inserite dalla prof in quello che sembra essere un compito in classe sottoposto ai propri studenti di una scuola media inferiore di Castel Del Rio, nel Bolognese, ne spunta un'altra che fa scoppiare la polemica. "Come facciamo a cacciare Salvini?". ...

La domanda sul compito di italiano a Scuola media : “Come facciamo a cacciare Salvini?” : Il caso in una media di Castel del Rio, in provincia di Bologna. Il caso tiene banco in queste ore sui social, dove è spuntata appunto la foto del foglio incriminato. "Se è vero si prendano provvedimento contro l'insegnante", insorgono gli esponenti della Lega.Continua a leggere

"Come si fa a cacciare Salvini?" Tema choc in una Scuola media : Salvini è pericoloso, come le malattie, la guerra e la desertificazione dei continenti. L'insegnante delle medie dà un Tema su una macchina fantastica che ... Segui su affaritaliani.it

