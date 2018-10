Scuola | a Bari un avviso sul diario per annunciare lo stop al tempo pieno ' Addio diritti'

Università - Al Bano testimonial della Scuola di medicina a Bari : "Sarà un esempio per i nostri allievi" : La motivazione del direttore Gesualdo: "Rappresenta un esempio di uomo del Sud che ha saputo affermarsi nel mondo della canzone e dello spettacolo senza mai abbandonare la terra di Puglia"

Bari - 36enne ferito da due colpi di pistola vicino a una Scuola elementare del San Paolo : è grave : L'uomo è stato raggiunto da un colpo all'addome e da uno al braccio: potrebbe trattarrsi di una lite in famiglia. Una donna portata in questura. Ennesimo episodio in pochi giorni