Scontro Italia-Francia sui migranti di Claviere Parigi | procedure conformi

Migranti - Scontro Italia Francia : Salvini sbeffeggia il presidente Macron : Perentoria la richiesta del ministro dell'Interno al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che viene...

Ftse Mib impaurito da Scontro Italia-UE. L'orso graffierà ancora : ... i quali evidenziano che l'attuale fase di transizione dei mercati obbligazionari vede convivere la normalizzazione delle curve dei tassi, con una serie di rischi di natura politica che a corrente ...

Scontro Lega-M5s e lettera di richiamo Ue : vola lo spread - Italia sotto pressione : Giovedì nero a Piazza Affari: il differenziale tra i Btp e i Bund è arrivato a toccare i 326 punti, nuovo picco da 5 anni e...

Saxo Bank : Scontro Ue-Italia mette a rischio bond europei : L'economia italiana è troppo dipendente da quella dell'area euro e la moneta unica complica le cose per quanto riguarda un eventuale divorzio'. Lega e M5S lo hanno già escluso, ma in ogni caso anche ...

Scontro Roma-Bruxelles - Oettinger : 'La Ue respingerà la manovra italiana' : La manovra di bilancio dell'Italia non verrà approvata dalla commissione Ue. Lo sostiene il commissario europeo per il Bilancio, Guenther Oettinger, sottolineando che "si è confermata l'ipotesi che la ...

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo Scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Manovra - Juncker : «l'Italia sbanda». Nuovo Scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : È ancora il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, a sobillare gli animi il giorno dopo il varo della legge di bilancio. E sono ancora una volta i due vicepremier a...

Alitalia - EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio”/ Sullo sfondo lo Scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia, EasyJet: “Interessati se ristrutturata e in consorzio”. Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria. Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio/ Mef fa scudo : “nessuno Scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)

LIVE Polonia-Italia calcio - Nations League 2019 in DIRETTA : Scontro diretto per la salvezza - Mancini si affida al tridente : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Polonia-Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale in tempo reale di Polonia-Italia, match valido per la Nations League di calcio. Fuori i secondi: la sfida infatti vale la piazza d’onore nel Gruppo 3 della Serie A di Nations League, ma soprattutto può condannare una delle due compagini alla retrocessione nella serie inferiore. La squadra vincitrice infatti sarà salva, quella ...

Scontro nel Governo su Alitalia. Salvini : «Tria rispetti il contratto» : Secondo il vicepremier leghista il matrimonio Alitalia-Ferrovie «è una via percorribilissima». Non è chiaro se la newco con Tesoro e Fs conterrà fin da subito anche il partner industriale internazionale o se l'operazione avverrà in due step. C'è poi il nodo della conversione di parte del prestito ponte da 900 milioni in equity, che rischia di incappare nella scure dell'Ue...

Le Monde : "Bruxelles teme lo Scontro con Roma. Alcuni contano sui mercati per piegare gli italiani" : "Bruxelles teme uno scontro con l'Italia" titola su tutta la prima pagina il quotidiano Le Monde, spiegando che "se mantiene un deficit del 2,4% del Pil, Bruxelles dovrà 'chiedere spiegazioni' al governo di Giuseppe Conte. Nel caso di rifiuto, gli europei possono teoricamente reclamare un nuovo progetto di bilancio, un'eventualità che finora non si è mai verificata. Alcuni, a Bruxelles, contano sui mercati per far piegare ...

Alitalia di Stato - Scontro nel governo : Da Bali, dove si trova per l'incontro annuale dell'Fmi, il titolare di via XX Settembre frena e sottolinea: "Penso che delle cose che fa il Tesoro ne debba parlare il ministro dell'Economia e io non ...

Per Alitalia ora si fa avanti Fs Servono subito altri 2 miliardi ma è Scontro Di Maio-Tria : Nuovo vertice tra Di Maio e i sindacati: il vicepremier prevede una newco con una dotazione di 2 miliardi grazie all’aiuto di Fs e Cassa depositi e prestiti ma esclude tagli all’occupazione. Tria: nessun intervento del Mef