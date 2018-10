Sci | frattura del malleolo per Sofia Goggia | tornerà nel 2019

Sofia Goggia - frattura del malleolo per l’oro olimpico di Sci : “Sono dispiaciuta” : L’oro olimpico di discesa libera femminile, Sofia Goggia, si è infortunata in allenamento: il responso della visita alla clinica Physioclinic di Milano parla di una “frattura del malleolo peroneale destro”. Tradotto in pratica, i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica Fisi in accordo con l’atleta hanno deciso una terapia conservativa che prevede l’applicazione di un gambaletto gessato, sostituito ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L'azzurra salta la prima parte di stagione : La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo ...

Incidente per Salvini : polso fratturato/ Foto - "Scivolato come uno scemo" : cosa è successo : Incidente per Salvini: polso fratturato. Ultime notizie, brutta caduta per il ministro dell'Interno: "sono scivolato come scemo", ecco la Foto su instagram(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:07:00 GMT)

X Factor laScia Sky? Frattura a causa di Morgan : le ultime indiscrezioni : X Factor non andrà più in onda su Sky? Notiziona del giorno: X Factor potrebbe lasciare Sky e tornare in onda sulla televisione pubblica. I fan del talent show che hanno smesso di guardarlo non avento la TV a pagamento potrebbero festeggiare di questa indiscrezione. Ma sempre meglio attendere conferme, prima di sparare coriandoli e […] L'articolo X Factor lascia Sky? Frattura a causa di Morgan: le ultime indiscrezioni proviene da Gossip e ...

Sci alpino : doppia frattura alla mano destra per Christof Innerhofer : Stop inatteso nella preparazione per quanto riguarda una delle stelle della velocità dello sci alpino azzurro: Christof Innerhofer nella terza settimana a Ushuaia (Argentina), è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio causato da un impatto con un palo. L’altoatesino è andato a sbattere con la mano destra ad una porta alla velocità di 120 km/h procurandosi le fratture della falange distale e del collo del primo metacarpo. Queste ...

Motogp - GP di Aragon : brutta Scivolata per Pol Espargaró - clavicola fratturata e weekend finito : Si chiude in anticipo il weekend ad Aragon di Pol Espargaró " sempre nella top-10 in passato in Motogp su un tracciato a lui spesso favorevole. Non questa volta però, visto che durante le Libere 3 il ...

Sci alpino - frattura all’astragalo della caviglia destra per Tommaso Sala : oggi l’operazione : Tommaso Sala verrà operato alla caviglia nella giornata di oggi presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano Tommaso Sala, rientrato in Italia dalle nevi argentine con qualche giorno di anticipo rispetto ai compagni di squadra, è stato sottoposto a nuovi accertamenti alla caviglia destra infortunata in seguito ad un’inforcata durante un allenamento di slalom a Ushuaia. L’esame ha evidenziato un’ulteriore ...

Sci alpino : le slalomiste si aggregano al gruppo azzurro a Ushuaia. Federica Brignone migliora - piccola frattura composta alla caviglia destra per Sala : Il contingente del gruppo azzurro che sta preparando la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino aggiunge alcune nuove presenze ad Ushuaia, in Argentina: sono infatti in arrivo le slalomiste, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini. Con le quattro atlete sono in viaggio l’allenatore responsabile Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin e Giorgio Pavoni: tutti insieme andranno a ricongiungersi col resto del ...

Roma - Scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti incensurato : Per pagare i debiti di gioco ha scippato un’anziana donna nei pressi della fermata della metro Cipro, facendola cadere per terra e procurandole la frattura del femore. Ma l’uomo, un cittadino filippino che lavorava saltuariamente in un ristorante di Roma come lavapiatti, è stato fermato dalla polizia L'articolo Roma, scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti ...